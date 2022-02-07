7 февраля в 20:15 на СТБ выходят 9 и 10 серии 4 сезона семейного сериала «Папаньки». Друзья благополучно справились с проблемами и зажили размеренной жизнью. Егор и Стас начинают договариваться по поводу управления гостиницей, а каждый из папанек сталкивается с новым для него вызовом. О чем будет сериал «Папаньки»-4 ― читайте и смотрите на СТБ.

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На СТБ вышел 4 сезон сериала «Папаньки» о четырех друзьях, которые завели семьи и стали отцами, но не перестали дружить. Вопреки семейным проблемам и новой ответственности они привыкли помогать друг другу и преодолевать вместе самые большие трудности. В новом сезоне Егор купил гостиницу, и все было хорошо, пока его партнер-инвестор не принимал участия в развитии заведения. Но теперь он приехал, и его взгляды на все кардинально отличаются от мнения Егора.

«Папаньки»-4: что покажут в 9 и 10 серии от 07.02.2022:

Сосед Егора впервые решает сыграть в казино, и ему начинает безумно везти. Но не зря нельзя ходить в казино в день зарплаты ― все оборачивается чуть ли не нападением на заведение и попыткой ограбления.

Таня убирает, и чтобы Саша и Шурик не мешали, отправляет их погулять во дворе. Саша старается научить сына всем забавам своего детства, но компромат на него случайно попадает в руки к управляющей дома. Как самый находчивый папанька будет решать проблемы?

Пока Женя сам остался дома репетировать, к ним заявился Стас, который снова решил подбить клинья к Ане. Он не ожидал встретить бабушку Жени, которая начала ему мстить за внука.

Наступает день «Д» для Тани и Саши ― они могут зачать ребенка, но им мешают. Женя зовет их на гольф, который планировали две недели назад в гостинице Егора.

По ошибке Егор вместо Никиты приглашает его бывшую, которая приводит своего мужа, и дружеское состязание перерастает в ожесточенную битву за первенство. Саша и Таня находят способ совместить развлечение с друзьями и свои планы. А Оля и Ира устраивают жестокую драку, не поделив Никиту.

Video: «Папаньки»-4: Что будет в 9 и 10 серии семейной комедии Папаньки – 9 и 10 серия на сайте СТБ уже 07.02.2022. О чем сюжет 9 и 10 серий Папаньки 2022 читайте в анонсе. Папаньки 4 сезон 9 и 10 серия 07.02.2022

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Смотрите новые серии сериала «Папаньки»-4 в 20:15 с понедельника по четверг на СТБ. Не пропустите премьеру!

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