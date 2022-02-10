10 лютого о 20:15 на СТБ виходять фінальні 15 і 16 серії 4 сезону сімейного серіалу «Папаньки». Друзі благополучно впоралися з проблемами і зажили розміреним життям. Проте між Стасом і Єгором розгорілося серйозне протистояння через готель. Чим закінчиться серіал «Папаньки»-4 ― читайте і дивіться на СТБ.

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На СТБ виходить 4 сезон серіалу «Папаньки» про чотирьох друзів, які завели сім’ї і стали батьками, але не перестали дружити. Попри сімейні проблеми та нову відповідальність вони звикли допомагати один одному і долати разом найбільші труднощі. У новому сезоні Єгор купив готель, і все було добре, доки його партнер-інвестор не брав участі в розвитку закладу. Та коли Стас приїхав, він вирішив зіпсувати життя та бізнес Єгору, а заразом і його друзям.

«Папаньки»-4: що покажуть у 15 і 16 серіях від 10.02.2022:

Що ближче до фіналу четвертого сезону, то більше розгоряються пристрасті! Микита проводить ніч в Іри, а вранці хоче втекти від неї. Та всіма способами намагається утримати колишнього чоловіка і натякає, що згодна все повернути! Несподівано у квартирі з’являється Ольга Миколаївна, яка провела ніч сама. Кого ж вибере Микита?

Тамара Броніславівна розповідає Жені про поцілунок Ані й Стаса. Малишев шаленіє, він обзиває дружину і вимагає сатисфакції! Аня намагається пояснити все чоловікові, та той не хоче слухати. Розставити всі крапки над «і» в цій історії випадково допомагає… Раїса Романівна!

А ось у Єгора сумні справи з казино ― гральний заклад зовсім не приносить прибутку, як і обіцяв Стас. Він просить Сашка вивідати в нової управительки ― протеже Стаса ― що до чого. Сашко дізнається про махінації співвласника і, що ще гірше, про арешт Єгора! За що хочуть посадити нашого папаньку, і чи вдасться йому уникнути покарання?

Єгор збирається втекти від поліції, як і пророкував йому Стас, але Світлана переконує чоловіка залишитися і боротися за справедливість, як зробив би справжній Козаченко. На допомогу він скликає решту папанок і навіть поліцейського, який не був куплений Стасом. Усі разом вони вигадують план викриття хитрого Стаса. Чи допоможе це?

Микита в готелі отримує наказ від друзів бути вовком в овечій шкурі, подвійним агентом у таборі ворога і стежити за Стасом. Таким чином він збирає необхідну інформацію про ситуацію і повідомляє про все Єгорові. На тлі цього Ольга намагається поговорити з Микитою, їм треба вирішити свою проблему зі стосунками.

Аня після розмови з Женею тікає, але випадково зустрічає Світлану і приєднується до загону дружин папаньок, які відволікають поліцію. По ходу подій Аня зізнається, хто їй подобається насправді: Женя чи Стас?

Чи вдасться Єгору повернути готель, з ким буде Аня, кого вибере Микита і чим здивують Саша й Таня ― дивіться в останній 16 серії серіалу «Папаньки»-4.

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Video: «Папаньки»-4: Що буде у 15 і 16 серії сімейної комедії Папаньки – фінальні 15 і 16 серія на сайті СТБ вже 10.02.2022. Про що сюжет 15 і 16 серій Папаньки 2022 читайте в анонсі. Папаньки 4 сезон 15 і 16 серія 10.02.2022

Грандіозні останні 15 і 16 серії серіалу «Папаньки»-4 виходять 10 лютого о 20:15 на СТБ. Не пропустіть фінал сезону!

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