10 февраля в 20:15 на СТБ выходят заключительные 15 и 16 серии 4 сезона семейного сериала «Папаньки». Друзья благополучно справились с проблемами и зажили размеренной жизнью. Но между Стасом и Егором разразилось нешуточное противостояние из-за гостиницы. Чем закончится сериал «Папаньки»-4 ― читайте и смотрите на СТБ.

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На СТБ вышел 4 сезон сериала «Папаньки» о четырех друзьях, которые завели семьи и стали отцами, но не перестали дружить. Вопреки семейным проблемам и новой ответственности они привыкли помогать друг другу и преодолевать вместе самые большие трудности. В новом сезоне Егор купил гостиницу, и все было хорошо, пока его партнер-инвестор не принимал участия в развитии заведения. Но когда таинственный Стас приехал, он решил заняться отельным бизнесом, а заодно испортить жизнь друзьям Егора.

«Папаньки»-4: что покажут в 15 и 16 серии от 10.02.2022:

Чем ближе к финалу четвертого сезона, тем больше накаляются страсти! Никита проводит ночь у Иры, а утром хочет сбежать от нее. Та всеми способами пытается удержать бывшего мужа и намекает, что согласна всё вернуть! Неожиданно в квартире появляется Ольга Николаевна, которая провела ночь одна. Кого же выберет Никита?

Тамара Брониславовна рассказывает Жене о поцелуе Ани и Стаса. Малышев в бешенстве, он обзывает жену и требует сатисфакции! Аня пытается объяснить всё мужу, но тот не хочет слушать. Расставить все точки над «і» в этой истории случайно помогает… Раиса Романовна!

А вот у Егора печальные дела с казино ― игорное заведение совсем не приносит прибыли, как и обещал Стас. Он просит Сашу выведать у новой управляющей ― протеже Стаса ― что к чему. Саша узнаёт о махинациях совладельца и, что ещё хуже, об аресте Егора! За что хотят посадить нашего папаньку, и удастся ли ему избежать наказания?

Егор собирается бежать от полиции, как и предрекал ему Стас, но Света убеждает мужа остаться и бороться за справедливость, как поступил бы настоящий Козаченко. На подмогу он созывает остальных папанек и даже полицейского, который не был куплен Стасом. Все вместе они придумывают план разоблачения хитрого Стаса. Поможет ли это?

Никита в отеле получает приказ от друзей быть волком в овечьей шкуре, двойным агентом в стане врага и следить за Стасом. Таким образом он собирает нужную информацию об обстановке и докладывает обо всем Егору. На фоне этого Ольга пытается поговорить с Никитой, им нужно решить свою проблему с отношениями.

Аня после разговора с Женей убегает, но случайно встречает Свету и примыкает к отряду жен папанек, которые отвлекают внимание полиции. По ходу событий Аня признается, кто ей нравится на самом деле: Женя или Стас?

Удастся ли Егору вернуть гостиницу, с кем будет Аня, кого выберет Никита и чем удивят Саша и Таня ― смотрите в заключительной 16 серии сериала «Папаньки»-4.

Video: «Папаньки»-4: Что будет в финальных 15 и 16 сериях семейной комедии Папаньки – финальные 15 и 16 серия на сайте СТБ уже 10.02.2022. О чем сюжет 15 и 16 серий Папаньки 2022 года читайте в анонсе. Папаньки 4 сезон 15 и 16 серия 10.02.2022

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Грандиозные последние 15 и 16 серии сериала «Папаньки»-4 выходят 10 февраля в 20:15 на СТБ. Не пропустите финал сезона!

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