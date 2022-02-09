9 лютого о 20:15 на СТБ виходять 13 і 14 серії 4 сезону сімейного серіалу «Папаньки». Друзі благополучно впоралися з проблемами і зажили розміреним життям. Проте між Стасом та Єгором дедалі більше суперечок стосовно управління готелем, який несподівано виходить у мінус. Про що буде серіал «Папаньки»-4 ― читайте і дивіться на СТБ.

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На СТБ виходить 4 сезон серіалу «Папаньки» про чотирьох друзів, які завели сім’ї і стали батьками, але не перестали дружити. Попри сімейні проблеми та нову відповідальність вони звикли допомагати один одному і долати разом найбільші труднощі. У новому сезоні Єгор купив готель, і все було добре, доки його партнер-інвестор не брав участі в розвитку закладу. Але тепер він приїхав, і його погляди на все кардинально відрізняються від Єгорових.

«Папаньки»-4: що покажуть у 13 і 14 серіях від 09.02.2022:

Сашко дізнається, що його колишня дівчина Маша вагітна, ― і судячи з терміну теоретично він може бути батьком. Він вирішує поки все приховувати від Тані і сам розібратися.

Таня випадково бачить Сашка з Машею і йде з дому. Він не може її ніде знайти, доки йому не телефонує сама Маша. Що вирішить Таня, і що тепер чекає на легковажного папаньку?

Тим часом, Женя готує грандіозний сімейний відпочинок, але про це дізнається Стас і підлаштовує так, щоб провести день із дружиною та дітьми Малишева. Хоча Женя розбирається в хитрій інтризі, вони сваряться з дружиною.

Наступного дня, поки Женя вчить їздити на авто бабусю, Стас відверто підкочує до Ані і майже прямим текстом робить їй пропозицію, від якої важко відмовитись.

Микита намагається забрати Васю на вихідні, але дізнається, що Іра з Германом поїхали на дачу до батьків просити благословення. Однак тато Іри категорично відмовляє. Це не заважає парі одружитися, але Микита дізнається про страшну таємницю Германа. Чи зможе він уберегти матір своєї дитини і доньку від підступів ворога? І хто йому дорожчий ― Ольга чи Іра, яку він досі не забув?

Єгор розбирається з диверсіями в готелі. На тлі цього Стас пропонує викупити його частину закладу, але Єгор відмовляється. За день справи стають катастрофічними. У чому проблема, і хто топить бізнес папаньок?

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Video: «Папаньки»-4: Що буде в 13 і 14 серії сімейної комедії Папаньки – 13 і 14 серія на сайті СТБ вже 09.02.2022. Про що сюжет 13 и 14 серий Папаньки 2022 читайте в анонсі. Папаньки 4 сезон 13 і 14 серія 09.02.2022

Дивіться нові серії серіалу «Папаньки»-4 о 20:15 з понеділка по четвер на СТБ. Не пропустіть прем’єру!

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