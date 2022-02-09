9 февраля в 20:15 на СТБ выходят 13 и 14 серии 4 сезона семейного сериала «Папаньки». Друзья благополучно справились с проблемами и зажили размеренной жизнью. Но между Стасом и Егором все больше споров по поводу управления гостиницей, которая неожиданно выходит в минус. О чем будет сериал «Папаньки»-4 ― читайте и смотрите на СТБ.

Больше по теме: «Папаньки»-4: Количество серий и график выхода сериала

На СТБ вышел 4 сезон сериала «Папаньки» о четырех друзьях, которые завели семьи и стали отцами, но не перестали дружить. Вопреки семейным проблемам и новой ответственности они привыкли помогать друг другу и преодолевать вместе самые большие трудности. В новом сезоне Егор купил гостиницу, и все было хорошо, пока его партнер-инвестор не принимал участия в развитии заведения. Но теперь он приехал, и его взгляды на все кардинально отличаются от мнения Егора.

«Папаньки»-4: что покажут в 13 и 14 серии от 09.02.2022:

Саша узнает, что его бывшая девушка Маша беременна, ― и по срокам теоретически он может быть отцом. Он решает пока все скрывать от Тани и сам разобраться.

Таня случайно видит Сашу с Машей и уходит из дома. Он не может ее нигде найти, пока ему не звонит сама Маша. Что решит Таня, и что теперь ждет нерадивого папаньку?

Между тем, Женя затевает грандиозный семейный отдых, но об этом узнает Стас и подстраивает так, чтобы провести день с женой и детьми Малышева. Хотя Женя разбирается в интриге, они ругаются с женой.

На следующий день, пока Женя учит ездить на машине бабушку, Стас откровенно подкатывает к Ане и почти прямым текстом делает ей предложение, от которого трудно отказаться.

Никита пытается забрать Васю на выходные, но узнает, что Ира с Германом поехали на дачу к родителям просить благословения. Однако отец Иры категорически отказывает. Это не мешает паре пожениться, но Никита узнает страшную тайну Германа. Сможет ли он уберечь мать своего ребенка и дочь от козней врага? И кто ему дороже ― Ольга или Ира, котрую он все еще не забыл?

Егор разбирается с диверсиями в гостинице. На фоне этого Стас предлагает выкупить его часть отеля, но Егор отказывается. За день дела становятся катастрофическими. В чем проблема, и кто топит бизнес папанек?

Video: «Папаньки»-4: Что будет в 13 и 14 серии семейной комедии Папаньки – 13 и 14 серия на сайте СТБ уже 09.02.2022. О чем сюжет 13 и 14 серий Папочки 2022 года читайте в анонсе. Папаньки 4 сезон 13 и 14 серия 09.02.2022

Больше по теме: «Папаньки»: все актеры сериала

Смотрите новые серии сериала «Папаньки»-4 в 20:15 с понедельника по четверг на СТБ. Не пропустите премьеру!

Читайте нас также в Viber и Telegram СТБ.