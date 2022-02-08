8 лютого о 20:15 на СТБ виходять 11 і 12 серії 4 сезону сімейного серіалу «Папаньки». Друзі благополучно впоралися з проблемами і зажили розміреним життям. Однак тут на всіх чекає потрясіння, пов’язане всього з однією людиною ― приїхав таємний інвестор Єгора, який тепер втручається у справи до всіх. Про що буде серіал «Папаньки»-4 ― читайте і дивіться на СТБ.

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На СТБ виходить 4 сезон серіалу «Папаньки» про чотирьох друзів, які завели сім’ї і стали батьками, але не перестали дружити. Попри сімейні проблеми та нову відповідальність вони звикли допомагати один одному і долати разом найбільші труднощі. У новому сезоні Єгор купив готель, і все було добре, доки його партнер-інвестор не брав участі в розвитку закладу. Але тепер він приїхав, і його погляди на все кардинально відрізняються від Єгорових.

«Папаньки»-4: що покажуть в 11 і 12 серіях від 08.02.2022:

Сашко і Таня обирають ім’я для доньки, але в них велика проблема: вони не хочуть, щоб воно повторювало ім’я когось із колишніх Сашка. Татусь створив собі додатковий головний біль, після 10 років повідомивши Тані, скільки в нього було жінок.

Єгор «відмазується» від поїздки на день народження тещі, але на нього залишають Борю, якого він бере в готель. Татусь доручає малюка своїм співробітницям, але вони його кілька разів гублять.

Таня скаржиться Галині, що не впевнена, чи хоче Сашко другу дитину, і подруга дає їй корисні поради. Але як на них відреагує Сашко?

Єгор дізнається, що Ігоря покинула дівчина, бо її батько проти такого кавалера, і допомагає синові вирішити проблеми та пережити незручності.

Віка дізнається від бармена, що Стас змовляється з Ірою, щоб підсидіти її колишнього. Микита збирається вжити контрзаходів, але перемудровує, підслухавши не ту розмову в готелі. Тепер його стосунки з Ольгою повисають на волосині.

У готелі наближається перевірка пожежної інспекції, і Єгор спихає вирішення проблем на Микиту, який шукає вихід із ситуації в останній момент.

Тим часом Женя ділить з Анею зал, щоб захистити її від уваги Стаса. Однак стає тільки гірше ― проблеми в сім’ї поглиблюються, коли Стас приходить не за записом.

Яні погрожують в інтернеті, і Женя починає вирішувати проблему. Йому на думку спадає ідея, як позбутися настирливої ​​уваги Стаса до його дружини.

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Video: «Папаньки»-4: Що буде в 11 і 12 серії сімейної комедії Папаньки – 11 і 12 серія на сайті СТБ вже 08.02.2022. Про що сюжет 11 и 12 серий Папаньки 2022 читайте в анонсі. Папаньки 4 сезон 11 і 12 серія 08.02.2022

Дивіться нові серії серіалу «Папаньки»-4 о 20:15 з понеділка по четвер на СТБ. Не пропустіть прем’єру!

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