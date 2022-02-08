8 февраля в 20:15 на СТБ выходят 11 и 12 серии 4 сезона семейного сериала «Папаньки». Друзья благополучно справились с проблемами и зажили размеренной жизнью. Егор и Стас начинают договариваться по поводу управления гостиницей, а каждый из папанек сталкивается с новым для него вызовом. О чем будет сериал «Папаньки»-4 ― читайте и смотрите на СТБ.

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На СТБ вышел 4 сезон сериала «Папаньки» о четырех друзьях, которые завели семьи и стали отцами, но не перестали дружить. Вопреки семейным проблемам и новой ответственности они привыкли помогать друг другу и преодолевать вместе самые большие трудности. В новом сезоне Егор купил гостиницу, и все было хорошо, пока его партнер-инвестор не принимал участия в развитии заведения. Но теперь он приехал, и его взгляды на все кардинально отличаются от мнения Егора.

«Папаньки»-4: что покажут в 11 и 12 серии от 08.02.2022:

Саша и Таня выбирают имя для дочки, но у них большая проблема: они не хотят, чтобы оно повторяло имя кого-то из бывших Саши. Папанька создал себе дополнительную головную боль, после 10 лет сообщив Тане, сколько у него было женщин.

Егор «отмазывается» от поездки на день рождения тещи, но на его попечение оставляют Борю, которого он берет в гостиницу. Папанька доверяет малыша своим сотрудницам, но они его несколько раз теряют.

Таня жалуется Галине, что не уверена, хочет ли Саша второго ребенка, и подруга дает ей полезные советы. Но как на них отреагирует Саша?

Егор узнает, что Игоря бросила девушка, потому что ее отец против такого ухажера, и помогает сыну решить проблемы и пережить неудобства.

Вика узнает от бармена, что Стас сговаривается с Ирой, чтобы подсидеть её бывшего. Никита собирается принять контрмеры, но перемудряет, подслушав не тот разговор в гостинице. Теперь его отношения с Ольгой на волоске.

В гостинице грядет проверка пожарной инспекции, и Егор сгружает решение проблем на Никиту, который ищет выход в последний момент.

Тем временем, Женя делит с Аней зал, чтобы оградить ее от внимания Стаса. Но становится только хуже ― проблемы в семье усугубляются, когда Стас приходит не по записи.

Яне угрожают в интернете, и Женя начинает решать проблему. Ему в голову приходит идея, как избавиться от назойливого внимания Стаса к его жене.

Video: «Папаньки»-4: Что будет в 11 и 12 серии семейной комедии Папаньки – 11 и 12 серия на сайте СТБ уже 08.02.2022. О чем сюжет 11 и 12 серий Папаньки 2022 читайте в анонсе. Папаньки 4 сезон 11 и 12 серия 08.02.2022

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Смотрите новые серии сериала «Папаньки»-4 в 20:15 с понедельника по четверг на СТБ. Не пропустите премьеру!

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