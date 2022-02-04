Було дуже тепло на душі: Наталка Денисенко згадала найніжніший момент з Андрієм Федінчиком у серіалі «Папаньки»-4

На СТБ з понеділка по четвер о 20:15 виходить серіал «Папаньки»-4 виробництва «Дизель Студіо», в якому глядачі дізнаються, як зажили герої після фіналу 3 сезону. Актриса Наталка Денисенко в ексклюзивному інтерв’ю розповіла, як їй було грати сім’ю з Андрієм Федінчиком і наскільки їхня серіальна пара відрізняється від реальної.

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Чи складно було грати сімейне життя з Андрієм у серіалі «Папаньки»-4?

Ми з Андрієм обожнюємо працювати разом. І для мене це задоволення, і для нього, ― ми розуміємо одне одного з пів слова. Сімейне життя взагалі просто грати, адже можна бути собою, хоча зрозуміло, що характери та обставини в нас різні були в серіалі. Та в принципі, сильного перетворення не було. Комфортно було поцілуватися, обійнятися, навіть поскандалити.

Чи траплялися в житті комічні ситуації, які будуть у серіалі?

Було дуже багато комедійних сцен, які схожі на наші в реальному житті. Наприклад, Андрій Федінчик у житті не вміє готувати котлети по-київськи, як у першій серії він намагався приготувати їх, а вийшли згорілі вуглики. Я думаю, що якби я дала йому завдання в реальному житті приготувати котлети по-київськи, то результат був би подібним. Він не безрукий і може собі приготувати, але найчастіше це смажена картопля або бутерброд. І якщо мене немає вдома, то завжди намагаюся залишити приготовлену їжу. Бо знаю, що якщо не буде нормальної їжі, він може замовити щось шкідливе. А здорову їжу, наприклад, кашу, суп або запечене м’ясо, він принципово не робитиме.

У чому Таня й Саша схожі на вас із Андрієм і чим відрізняються?

Андрій Федінчик і в реальному житті не дуже вміє готувати. Сашко по життю бабій, а Андрій не такий ― він дуже стриманий, навіть скромний, відкрито не заграє з дівчатами. Це я з усіма хихочу, а Андрій ― протилежність. Він може пожартувати, але так відверто фліртувати, як Сашко, — я за ним такого не спостерігала ніколи. І навіть таких настирливих холостяцьких звичок.

Таня, як і я, любить свою сім’ю. Але я відрізняюся від неї, бо ніколи не буду нічого терпіти. Якщо мені щось не подобається, я одразу кажу прямим текстом: «Мені це не подобається!». Таня м’якша, сумирна, а я запальна, — ми з Андрієм обоє такі. Але я завжди перша йду на примирення, швидко заспокоююсь. Це інші люди, Таня і Сашко — не наші копії. Ми, коли граємо, намагаємося щось зі свого життя привнести, тому що це має бути схожим на реальність і комфортним для нас, щоб виглядало природно. Але Таня й Саша ―це персонажі, а Наталка та Андрій ― зовсім інші люди.

Яка найемоційніша сцена сезону вам запам’яталася?

Їх було кілька. Найяскравіша сцена в Тані у клубі, де вона несподівано виконує танець на пілоні і Сашко каже, що він щось пропустив за 10 років. Бо вона танцює, щоб він зрозумів, як це, коли твоя кохана людина відкрито фліртує з усіма підряд. Це була дуже яскрава сцена. Я до неї готувалася, ― я й до цього займалася танцями на пілоні, а тут ми вивчили таку зв’язочку, спеціально для серіалу. І просто перед зйомкою я впала зі сцени і роздерла собі ногу. У мене вона так боліла, я так кричала тоді, але мені довелося крізь цей біль усе одно танцювати і вдавати, що все класно. Так що глядачі, які вже дивилися цю сцену, знайте, що перед нею мені засліпили очі софіти, я сильно травмувалася і грала все це крізь біль.

Найемоційніша в плані романтики ― це де Таня каже Саші, що вона вагітна. Я уявила, що це я кажу Андрію, і ми такі… (захоплено. ― Прим. ред.). Від цього було дуже тепло на душі та класно. Коли ти кажеш своєму чоловікові, що вагітна, це не по-справжньому, але викликає такі теплі, приємні почуття.

А ось найдраматичніша сцена була для мене, коли Таня побачила, що Саша разом із вагітною Машею і він її обіймає. І це крах усього, що відбувається! Це теж була дуже емоційна сцена для мене, бо в реальному житті я відразу підбігла б і стала з’ясовувати стосунки. А Таня страждала і все тримала в собі.

Дивіться прем’єрні серії 4 сезону серіалу «Папаньки» з понеділка по четвер о 20:15 на СТБ. Не пропустіть!

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