На СТБ с понедельника по четверг в 20:15 выходит сериал «Папаньки»-4 производства «Дизель Студио», в котором зрители узнают, как зажили герои после финала 3 сезона. Актриса Наталка Денисенко в эксклюзивном интервью рассказала, как ей было играть семью с Андреем Фединчиком и насколько их сериальная пара отличается от реальной.

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Сложно ли было играть семейную жизнь с Андреем в сериале «Папаньки»-4?

Мы с Андреем обожаем работать вместе. И для меня это удовольствие, и для него, ― мы понимаем друг друга с полуслова. Семейную жизнь вообще просто играть, ведь можно быть собой, хотя понятно, что характеры и обстоятельства у нас разные были в сериале. Но в принципе, сильного перевоплощения не было. Комфортно было поцеловаться, обняться, поскандалить даже.

Случались ли в жизни комичные ситуации, которые будут в сериале?

Было очень много комедийных сцен, которые похожи на наши в реальной жизни. Например, Андрей Фединчик в жизни не умеет готовить котлеты по-киевски, как в первой серии он пытался приготовить их, а получились сгоревшие угольки. Я думаю, что если бы я дала ему задание в реальной жизни приготовить котлеты по-киевски, то результат был бы подобный. Он не безрукий и может себе приготовить, но чаще это жареная картошка или бутерброд. И если меня нет дома, то я всегда стараюсь оставить приготовленную еду. Потому что знаю, что если не будет нормальной пищи, то он себе может заказать что-то вредное. А здоровую пищу, например, кашу, суп или запеченное мясо, он принципиально не будет делать.

В чем Таня и Саша похожи на вас с Андреем и чем отличаются?

Андрей Фединчик и в реальной жизни не очень умеет готовить. Саша по жизни бабник, а Андрей не такой ― он очень сдержанный, даже скромный, открыто не заигрывает с девушками. Это я со всеми хохочу, а Андрей ― противоположность. Он может пошутить, но вот так откровенно флиртовать, как Саша, — я за ним такого не наблюдала никогда. И даже таких настырных холостяцких повадок.

Таня так же, как и я, любит свою семью. Но я отличаюсь от нее, потому что не буду никогда ничего терпеть. Если мне что-то не нравится, я сразу говорю прямым текстом: «Мне это не нравится!». Таня более мягкая, принимающая, а я вспыльчивая, ― мы с Андреем оба такие. Но я всегда первая иду на примирение, быстро успокаиваюсь. Это другие люди, Таня и Саша — не наши копии. Мы, когда играем, пытаемся что-то из своей жизни привнести, так как это должно быть похожим на реальность и комфортным для нас ― чтобы выглядело естественно. Но Таня и Саша ― это персонажи, а Наталка и Андрей ― совершенно другие люди.

Какая самая эмоциональная сцена сезона вам запомнилась?

Их было несколько. Самая яркая сцена у Тани в клубе, где она неожиданно исполняет танец на пилоне и Саша говорит, что он что-то пропустил за 10 лет. Потому что она танцует, чтобы он понял, как это, когда твой любимый человек в открытую флиртует со всеми подряд. Это была очень яркая сцена. Я к ней готовилась, ― я и до этого занималась танцами на пилоне, а тут мы выучили такую связочку, специально для сериала. И прямо перед съемкой я грохнулась со сцены и разодрала себе ногу. У меня она так болела, я так кричала тогда, но мне пришлось сквозь эту боль все равно танцевать и делать вид, что все классно. Так что зрители, которые уже смотрели эту сцену, ― знайте, что перед ней мне ослепили глаза софиты, я сильно травмировалась и играла все это сквозь боль.

Самая эмоциональная в плане романтики ― это где Таня говорит Саше, что она беременна. Я представила, что это я говорю Андрею, и мы такие… (восторженно. ― Прим. ред.). От этого было очень тепло на душе и классно. Когда ты говоришь своему мужу, что беременна, хоть это не по-настоящему, но вызывает такие теплые приятные чувства.

А вот самая драматичная сцена была для меня, когда Таня увидела, что Саша вместе с беременной Машей и он ее обнимает. И это крах всего происходящего! Это тоже была очень эмоциональная сцена для меня, потому что в реальной жизни я бы сразу подбежала и стала выяснять отношения. А Таня страдала и все держала в себе.

Смотрите премьерные серии 4 сезона сериала «Папаньки» с понедельника по четверг в 20:15 на СТБ. Не пропустите!

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