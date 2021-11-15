Родная мачеха – смотрите на СТБ с 22.11.2021
15.11.2021
Не пропустите премьеру нового сериала Родная мачеха – смотрите на СТБ с 22.11.2021!
Счастливая семейная жизнь главной героини Марии Ветровой моментально рушится. Женщину обвиняют в заказном убийстве любимого мужа. Несмотря на то, что вина Марии не доказана, ее все же арестовывают. Как изменится ее жизнь? Сможет ли она доказать свою непричастность к покушению? И вернет ли доверие семье? Смотрите онлайн сериал Родная мачеха с 22 ноября на СТБ.
Video: Родная мачеха – смотрите на СТБ с 22.11.2021
Сериал Родная мачеха начнется 22 ноября 2021. Что случится с героями сериала Родная мачеха? 1 серия на СТБ уже 22.11.2021
PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iNzg5Ig0KZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJvdXRzdHJlYW0iIGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLXNpdGVfaWQ9IlNUQl9PdXRzdHJlYW0iIGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWNvbnRlbnRfaWQ9Ind3dy5zdGIudWEvc2VyaWFsIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMDEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzP2ZiPTAwMSI+PC9zY3JpcHQ+DQo=
PGRpdiBpZD0nZGl2LWdwdC1hZC0xNDgyNDg1OTg3MTc0LTAnPg0KPHNjcmlwdD4NCmdvb2dsZXRhZy5jbWQucHVzaChmdW5jdGlvbigpIHsgZ29vZ2xldGFnLmRpc3BsYXkoJ2Rpdi1ncHQtYWQtMTQ4MjQ4NTk4NzE3NC0wJyk7IH0pOw0KPC9zY3JpcHQ+DQo8L2Rpdj4=
Спасибо!
Теперь редакторы в курсе.