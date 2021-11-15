Не пропустите премьеру нового сериала Родная мачеха – смотрите на СТБ с 22.11.2021!

Счастливая семейная жизнь главной героини Марии Ветровой моментально рушится. Женщину обвиняют в заказном убийстве любимого мужа. Несмотря на то, что вина Марии не доказана, ее все же арестовывают. Как изменится ее жизнь? Сможет ли она доказать свою непричастность к покушению? И вернет ли доверие семье? Смотрите онлайн сериал Родная мачеха с 22 ноября на СТБ.