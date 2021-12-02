2 декабря в 20:15 на СТБ выходят финальные 15 и 16 серии многосерийного фильма «Родная мачеха». Полиция открыла охоту на членов семьи Ветровых, убийца собирается нанести решающий удар и забрать жизнь у главных героев. Чем закончится сериал «Родная мачеха»? О чем сюжет последних 15 и 16 серий сериала «Родная мачеха» ― читайте и смотрите на СТБ.

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Как изменится судьба Маши после того, как Ветровы узнали о ее двойной жизни? Выдержит ли она последний бой и сможет ли защитить родных?

«Родная мачеха»: что будет в 15 и 16 сериях от 02.12.2021:

Следователь озвучивает свои подозрения Ветровым. Они в шоке. Неужели Нина ― это Маша Ветрова? Она успевает скрыться, ей помогает Соколов.

Сергей и дети не могут прийти в себя. Ветров напивается до беспамятства, а Наташа считает, что мама их предала. Только Денис и Светлана верят, что у Маши были чистые помыслы и она была невиновна изначально.

Сергей начинает думать, что Маша и Виктор могли все спланировать, чтобы избавиться от него и заполучить компанию. Вскоре Виктора также находят мертвым на пирсе. Кто мог убить мужчину и почему?

Полиция приезжает к Ветровым и арестовывает Сергея ― в его машине нашли кровавую биту, которой убили Виктора. Неужели и здесь он не поверит, что Машу подставили, как его самого?

Марию похищает настоящий убийца. Он намерен ее убить ― она знает слишком много. Продажные копы начинают охоту на Соколова, потому что он все понял и попытался спасти Машу.

Вика хочет уехать из города, но Денис ее останавливает. Светлане становится плохо ― из-за нервов она попадает в больницу с их водителем.

Кто на самом деле стоит за всеми преступлениями? Чем Мария и ее семья провинились? Смогут ли дети простить Машу? И чем закончится сериал «Родная мачеха»?

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Video: «Родная мачеха»: Что будет в 15 и 16 серии и чем закончится сериал Сериал Родная мачеха – 15 и 16 серия на сайте СТБ уже 02.12.2021. Чем закончился сериал Родная мачеха – сюжет пятнадцатой и шестнадцатой серий Родная мачеха.

Смотрите заключительные 15 и 16 серии сериала «Родная мачеха» в четверг в 20:15 на СТБ. Не пропустите финал сериала!

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