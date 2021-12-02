2 грудня о 20:15 на СТБ виходять фінальні 15 і 16 серії багатосерійного фільму «Рідна мачуха». Поліція відкрила полювання на членів сім’ї Вєтрових, убивця збирається завдати вирішального удару і забрати життя в головних героїв. Чим закінчиться серіал «Рідна мачуха»? Про що сюжет останніх 15 і 16 серій серіалу «Рідна мачуха» ― читайте і дивіться на СТБ.

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Як зміниться доля Маші після того, як Вєтрови дізналися про її подвійне життя? Чи витримає вона останній бій і чи зможе захистити рідних?

«Рідна мачуха»: що буде в 15 і 16 серіях від 02.12.2021:

Слідчий озвучує свої підозри Вєтровим. Вони шоковані. Невже Ніна ― це Маша Вєтрова? Вона встигає втекти, їй допомагає Соколов.

Сергій і діти не можуть оговтатись. Вєтров напивається до нестями, а Наталя вважає, що мама їх зрадила. Тільки Денис і Світлана вірять, що у Маші були чисті помисли і вона була невинувата від початку.

Сергій починає думати, що Маша і Віктор могли все спланувати, щоб позбутися його і отримати компанію. Незабаром Віктора також знаходять мертвим на пірсі. Хто міг убити чоловіка і чому?

Поліція приїжджає до Вєтрових і заарештовує Сергія ― у його машині знайшли криваву битку, якою вбили Віктора. Невже й тут він не повірить, що Машу підставили, як і його самого?

Марію викрадає справжній убивця. Він має намір її вбити ― вона знає занадто багато. Продажні копи починають полювання на Соколова, бо він теж усе зрозумів і спробував урятувати Машу.

Віка хоче виїхати з міста, але Денис її зупиняє. Світлані стає погано ― через нерви вона потрапляє до лікарні з їхнім водієм.

Хто насправді стоїть за всіма злочинами? Чим Марія та її сім’я завинили?

Чи зможуть діти пробачити Маші? І чим закінчиться серіал «Рідна мачуха»?

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Video: «Рідна мачуха»: Що буде в 15 і 16 серії та чим закінчиться серіал Серіал Рідна мачуха - 15 і 16 серія на сайті СТБ уже 02.12.2021. Чим закінчився серіал Рідна мачуха - сюжет п'ятнадцятої та шістнадцятої серій Рідна мачуха.

Дивіться фінальні 15 і 16 серії серіалу «Рідна мачуха» у четвер о 20:15 на СТБ. Не пропустіть завершення серіалу!

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