На телеканалі СТБ 22 листопада о 20:15 відбудеться прем’єра нового серіалу «Рідна мачуха». Головній героїні, яку зіграла Ольга Арнтгольц, доводиться буквально по цеглинках збирати свою сім’ю та життя після смерті чоловіка. Про що сюжет серіалу «Рідна мачуха» ― читайте в матеріалі.

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Новий серіал «Рідна мачуха» демонструє силу жіночого духу та необхідність вірити в себе. Не завжди усі друзі ― справжні, проте іноді допомога приходить у найважчий час, коли на неї не чекають.

На долю головної героїні Марії Вєтрової випадає стільки випробувань, що часом незрозуміло, як вона зможе виплутатися.

Її чоловіка-бізнесмена вбивають невдовзі після того, як він отримує ділову пропозицію та відмовляється від неї. За Марією вже давно стежать, і провину за смерть чоловіка покладають на неї ― нібито Марія і була замовницею.

Щоб довести свою невинуватість, жінці доведеться мало не тікати з ув’язнення і самотужки шукати злочинця. Паралельно в її сім’ї стаються трагедія за трагедією.

«Не дуже часто трапляється такий цікавий сценарій, коли до останньої серії ти не розумієш, хто ж головний лиходій! Що ж до спільних рис із моєю героїнею, то ми з нею різні. Але все ж таки схожість полягає в тому, що вона бореться за свою сім’ю, за дітей, і в цьому ми схожі ― для мене сім’я означає дуже багато. Це дуже цікава робота ще й тому, що саме на майданчику серіалу “Рідна мачуха” я вперше у своїй кар’єрі зніматимуся в ролі покоївки, вперше приміряю такий костюм», ― розповіла про свою роль Ольга Арнтгольц.

«Рідна мачуха» ― опис серій

1 і 2 серія ― 22 листопада

3 і 4 серія ― 23 листопада

5 і 6 серія ― 24 листопада

7 і 8 серія ― 25 листопада

9 і 10 серія ― 29 листопада

11 і 12 серія ― 30 листопада

13 і 14 серія ― 1 грудня

15 і 16 серія ― 2 грудня

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Серіал «Рідна мачуха» виходить по дві серії з понеділка по четвер о 20:15 на СТБ. Не пропустіть!

Video: «Рідна мачуха»: сюжет та опис серій драматичного серіалу Про що серіал Рідна мачуха? Опис сюжету усіх серій багатосерійного фільму Рідна мачуха 2021. Огляд серій Рідна мачуха на СТБ ― читайте онлайн.

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