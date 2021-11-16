«Рідна мачуха» ― дата прем’єри нового драматичного серіалу
22 листопада на СТБ відбудеться прем’єра багатосерійного фільму «Рідна мачуха» виробництва IVORY films. З понеділка по четвер о 20:15 на СТБ глядачі стежитимуть за непростою долею архітекторки Марії Вєтрової.
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Серіал «Рідна мачуха» має стати чимось новим у списку робіт як режисера Сергія Крутіна, так і акторки Ольги Арнтгольц.
«Це буде незвичайний серіал, ― розповідає про новий проєкт режисер Сергій Крутін. ― З упевненістю можна сказати, що такого фільму ще не було в телеефірі. І річ не лише в закрученому сюжеті, який нам підготували драматурги. Це проєкт про кохання, за яке варто боротися. Цікаво буде спостерігати, як розгортається конфлікт. До того ж інтрига зберігатиметься до останнього моменту. Крім цього, є яскрава детективна лінія: будуть і бійки, і стрілянина, і аварії. Щоб серіал став цікавим для глядача, є всі умови: чудові актори, професійна команда та цікавий сценарій!»
За сюжетом драматичної історії розмірене сімейне життя дизайнерки-архітекторки Марії Вєтрової несподівано перетворюється на справжнє пекло. Її звинувачують у замовному вбивстві свого чоловіка. І хоча її провина не доведена, дівчину заарештовують. Пізніше її відпускають під заставу, але на Марію чекає низка нових проблем. Свекруха виганяє її з дому. Тільки діти та батько вірять у те, що вона не скоювала злочину. Після смерті батька, втративши його підтримку та впливові зв’язки, Марія вимагається втекти від поліції в сусіднє місто до тітки, щоб розібратися, хто ж міг так її підставити. Але дорогою автобус, яким вона їхала, потрапляє в серйозну аварію…
На долю головної героїні Марії, роль якої виконує Ольга Арнтгольц, випадає стільки випробувань, що часом незрозуміло, як вона зможе виплутатися. Саме ці сценарні ходи зацікавили Ольгу в роботі над роллю.
«Не дуже часто трапляється такий цікавий сценарій, коли до останньої серії ти не розумієш, хто ж головний лиходій! ― зізнається Ольга. ― Що ж до спільних рис із моєю героїнею, то ми з нею різні. Але все ж таки схожість є в тому, що вона бореться за свою сім’ю, за дітей, і в цьому ми схожі ― для мене сім’я означає дуже багато. Це дуже цікава робота ще й тому, що саме на майданчику серіалу “Рідна мачуха” я вперше у своїй кар’єрі зніматимуся в ролі покоївки, вперше приміряю такий костюм».
Режисер-постановник серілу ― Сергій Крутін, оператором-постановником став Олександр Онопрієнко.
«Рідна мачуха» ― актори:
- Ольга Арнтгольц,
- Ірина Таранник,
- Іван Оганесян,
- Олександр Нікітін,
- Віталій Кудрявцев,
- Олександр Наумов,
- Олена Корєнєва,
- Зоряна Марченко,
- Олена Дудич,
- Максим Радугін,
- Анатолій Котенєв,
- Катерина Файн,
- Михайло Кукуюк,
- Олена Хохлаткіна та ін.
Video: «Рідна мачуха» ― дата прем’єри нового драматичного серіалу
У серіалі «Рідна мачуха» 16 серій. З 22 листопада з понеділка по четвер о 20:15 на СТБ дивіться одразу по дві серії нової захопливої драми. Не пропустіть прем’єру!
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