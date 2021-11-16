22 листопада на СТБ відбудеться прем’єра багатосерійного фільму «Рідна мачуха» виробництва IVORY films. З понеділка по четвер о 20:15 на СТБ глядачі стежитимуть за непростою долею архітекторки Марії Вєтрової.

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Серіал «Рідна мачуха» має стати чимось новим у списку робіт як режисера Сергія Крутіна, так і акторки Ольги Арнтгольц.

«Це буде незвичайний серіал, ― розповідає про новий проєкт режисер Сергій Крутін. ― З упевненістю можна сказати, що такого фільму ще не було в телеефірі. І річ не лише в закрученому сюжеті, який нам підготували драматурги. Це проєкт про кохання, за яке варто боротися. Цікаво буде спостерігати, як розгортається конфлікт. До того ж інтрига зберігатиметься до останнього моменту. Крім цього, є яскрава детективна лінія: будуть і бійки, і стрілянина, і аварії. Щоб серіал став цікавим для глядача, є всі умови: чудові актори, професійна команда та цікавий сценарій!»

За сюжетом драматичної історії розмірене сімейне життя дизайнерки-архітекторки Марії Вєтрової несподівано перетворюється на справжнє пекло. Її звинувачують у замовному вбивстві свого чоловіка. І хоча її провина не доведена, дівчину заарештовують. Пізніше її відпускають під заставу, але на Марію чекає низка нових проблем. Свекруха виганяє її з дому. Тільки діти та батько вірять у те, що вона не скоювала злочину. Після смерті батька, втративши його підтримку та впливові зв’язки, Марія вимагається втекти від поліції в сусіднє місто до тітки, щоб розібратися, хто ж міг так її підставити. Але дорогою автобус, яким вона їхала, потрапляє в серйозну аварію…

На долю головної героїні Марії, роль якої виконує Ольга Арнтгольц, випадає стільки випробувань, що часом незрозуміло, як вона зможе виплутатися. Саме ці сценарні ходи зацікавили Ольгу в роботі над роллю.

«Не дуже часто трапляється такий цікавий сценарій, коли до останньої серії ти не розумієш, хто ж головний лиходій! ― зізнається Ольга. ― Що ж до спільних рис із моєю героїнею, то ми з нею різні. Але все ж таки схожість є в тому, що вона бореться за свою сім’ю, за дітей, і в цьому ми схожі ― для мене сім’я означає дуже багато. Це дуже цікава робота ще й тому, що саме на майданчику серіалу “Рідна мачуха” я вперше у своїй кар’єрі зніматимуся в ролі покоївки, вперше приміряю такий костюм».

Режисер-постановник серілу ― Сергій Крутін, оператором-постановником став Олександр Онопрієнко.

«Рідна мачуха» ― актори:

Ольга Арнтгольц,

Ірина Таранник,

Іван Оганесян,

Олександр Нікітін,

Віталій Кудрявцев,

Олександр Наумов,

Олена Корєнєва,

Зоряна Марченко,

Олена Дудич,

Максим Радугін,

Анатолій Котенєв,

Катерина Файн,

Михайло Кукуюк,

Олена Хохлаткіна та ін.

Video: «Рідна мачуха» ― дата прем’єри нового драматичного серіалу На СТБ 22 листопада виходить новий серіал Рідна мачуха з Ольгою Арнтгольц, Максимом Радугіним та Михайлом Кукуюком. Не пропустіть прем'єру серіалу Рідна мачуха на СТБ.

У серіалі «Рідна мачуха» 16 серій. З 22 листопада з понеділка по четвер о 20:15 на СТБ дивіться одразу по дві серії нової захопливої драми. Не пропустіть прем’єру!

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