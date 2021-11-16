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«Родная мачеха» ― дата премьеры нового драматического сериала

16.11.2021

22 ноября на СТБ состоится премьера многосерийного фильма «Родная мачеха» производства IVORY films. С понедельника по четверг в 20:15 на СТБ зрители будут следить за непростой судьбой архитектора Марии Ветровой.

Родная Мачеха

IVORY films

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Сериал «Родная мачеха» должен стать чем-то новым в списке работ как режиссера Сергея Крутина, так и актрисы Ольги Арнтгольц.

«Это будет необычный сериал, рассказывает о новом проекте режиссер Сергей Крутин. С уверенностью можно сказать, что такого фильма еще не было в телеэфире. И дело не только в закрученном сюжете, который нам подготовили драматурги. Это проект о любви, за которую нужно бороться. Будет интересно наблюдать, как разворачивается конфликт. К тому же интрига будет сохраняться до самого последнего момента. Помимо этого, есть и яркая детективная линия: будут и драки, и перестрелки, и аварии. Чтобы сериал стал интересным для зрителя, есть все условия: прекрасные актеры, профессиональная команда и интересный сценарий!».

По сюжету размеренная семейная жизнь дизайнера-архитектора Марии Ветровой неожиданно превращается в сущий ад. Ее обвиняют в заказном убийстве собственного мужа. И хотя ее вина не доказана, девушку арестовывают. Позднее ее отпускают под залог, но Марию ждет череда новых проблем. Свекровь выгоняет ее из дома. Только дети и отец верят в то, что она не совершала преступления. После смерти отца, лишившись его поддержки и влиятельных связей, Мария пытается сбежать от полиции в соседний город к тете, чтобы разобраться, кто же мог так ее подставить. Но по дороге автобус, в котором она едет, попадает в серьезную аварию…

Родная мачеха

IVORY films

На долю главной героини Марии, роль которой исполняет Ольга Арнтгольц, выпадает столько испытаний, что порой непонятно, как же она сможет выпутаться. Именно эти сценарные ходы и привлекли Ольгу в работе над ролью.

«Не очень часто попадается такой интересный сценарий, когда до последней серии ты не понимаешь, кто же главный злодей! признается Ольга. Что же касается общих черт с моей героиней, то мы с ней разные. Но, все же, схожесть есть в том, что она борется за свою семью, за детей, и в этом мы похожи ― для меня семья значит очень много. Это очень интересная работа еще и потому, что именно на площадке сериала “Родная мачеха” я впервые в своей карьере буду сниматься в роли горничной, впервые примерю такой костюм».

Режиссер-постановщик сериала ― Сергей Крутин. Оператором-постановщиком стал Александр Оноприенко.

«Родная мачеха» ― актеры:

  • Ольга Арнтгольц,
  • Ирина Таранник,
  • Иван Оганесян,
  • Александр Никитин,
  • Виталий Кудрявцев,
  • Александр Наумов,
  • Елена Коренева,
  • Зоряна Марченко,
  • Елена Дудич,
  • Максим Радугин,
  • Анатолий Котенев,
  • Екатерина Файн,
  • Михаил Кукуюк,
  • Елена Хохлаткина и др.

Video: «Родная мачеха» ― дата премьеры нового драматического сериала

На СТБ 22 ноября выходит новый сериал Родная мачеха с Ольгой Арнтгольц, Максимом Радугиным и Михаилом Кукуюком. Не пропустите премьеру сериала Родная мачеха на СТБ.

В сериале «Родная мачеха» 16 серий. С 22 ноября с понедельника по четверг в 20:15 на СТБ смотрите сразу по две серии новой захватывающей драмы. Не пропустите премьеру!

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