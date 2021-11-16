22 ноября на СТБ состоится премьера многосерийного фильма «Родная мачеха» производства IVORY films. С понедельника по четверг в 20:15 на СТБ зрители будут следить за непростой судьбой архитектора Марии Ветровой.

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Сериал «Родная мачеха» должен стать чем-то новым в списке работ как режиссера Сергея Крутина, так и актрисы Ольги Арнтгольц.

«Это будет необычный сериал, ― рассказывает о новом проекте режиссер Сергей Крутин. ― С уверенностью можно сказать, что такого фильма еще не было в телеэфире. И дело не только в закрученном сюжете, который нам подготовили драматурги. Это проект о любви, за которую нужно бороться. Будет интересно наблюдать, как разворачивается конфликт. К тому же интрига будет сохраняться до самого последнего момента. Помимо этого, есть и яркая детективная линия: будут и драки, и перестрелки, и аварии. Чтобы сериал стал интересным для зрителя, есть все условия: прекрасные актеры, профессиональная команда и интересный сценарий!».

По сюжету размеренная семейная жизнь дизайнера-архитектора Марии Ветровой неожиданно превращается в сущий ад. Ее обвиняют в заказном убийстве собственного мужа. И хотя ее вина не доказана, девушку арестовывают. Позднее ее отпускают под залог, но Марию ждет череда новых проблем. Свекровь выгоняет ее из дома. Только дети и отец верят в то, что она не совершала преступления. После смерти отца, лишившись его поддержки и влиятельных связей, Мария пытается сбежать от полиции в соседний город к тете, чтобы разобраться, кто же мог так ее подставить. Но по дороге автобус, в котором она едет, попадает в серьезную аварию…

На долю главной героини Марии, роль которой исполняет Ольга Арнтгольц, выпадает столько испытаний, что порой непонятно, как же она сможет выпутаться. Именно эти сценарные ходы и привлекли Ольгу в работе над ролью.

«Не очень часто попадается такой интересный сценарий, когда до последней серии ты не понимаешь, кто же главный злодей! ― признается Ольга. ― Что же касается общих черт с моей героиней, то мы с ней разные. Но, все же, схожесть есть в том, что она борется за свою семью, за детей, и в этом мы похожи ― для меня семья значит очень много. Это очень интересная работа еще и потому, что именно на площадке сериала “Родная мачеха” я впервые в своей карьере буду сниматься в роли горничной, впервые примерю такой костюм».

Режиссер-постановщик сериала ― Сергей Крутин. Оператором-постановщиком стал Александр Оноприенко.

«Родная мачеха» ― актеры:

Ольга Арнтгольц,

Ирина Таранник,

Иван Оганесян,

Александр Никитин,

Виталий Кудрявцев,

Александр Наумов,

Елена Коренева,

Зоряна Марченко,

Елена Дудич,

Максим Радугин,

Анатолий Котенев,

Екатерина Файн,

Михаил Кукуюк,

Елена Хохлаткина и др.

Video: «Родная мачеха» ― дата премьеры нового драматического сериала На СТБ 22 ноября выходит новый сериал Родная мачеха с Ольгой Арнтгольц, Максимом Радугиным и Михаилом Кукуюком. Не пропустите премьеру сериала Родная мачеха на СТБ.

В сериале «Родная мачеха» 16 серий. С 22 ноября с понедельника по четверг в 20:15 на СТБ смотрите сразу по две серии новой захватывающей драмы. Не пропустите премьеру!

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