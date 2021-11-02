В декабре 2021 года зрители телеканала СТБ наконец-то увидят долгожданную экранизацию романа львовской писательницы Натальи Гурницкой ― «Кофе с кардамоном», главные роли в которой сыграли Алена Лавренюк и Павел Делонг. Сегодня вышел второй тизер сериала, который намекает на его сюжет.



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Во втором тизере сериала «Кофе с кардамоном» сюжет сосредоточен на страданиях и непростом пути молодой девушки, дочери священника, ставшей любовницей почти вдвое старшего мужчины. Их отношения ― неслыханный для XIX века поступок ― получили огласку, поэтому главные герои столкнулись с осуждением.

Партнером Алены Лавренюк стал польский секс-символ, актер Павел Делонг.

В центре сюжета ― развитие грешных отношений украинской девушки Анны и женатого польского шляхтича Адама. Зрители имеют возможность наблюдать, как главные герои борются за свое счастье. История предательства, страсти и невероятной любви не позволяет оторвать глаз.

Известно, что в сериале по сравнению с оригинальным романом были введены новые сюжетные линии, и мы увидим еще более увлекательную историю. «Кофе с кардамоном» ― это первая историческая драма с провокационным эротическим подтекстом. Сама книга пронизана страстными чувствами, и экранизация передает эти эмоции зрителям.

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«Это история об очень непростых отношениях мужчины и женщины. Мне кажется, что каждая девушка проходила в жизни такой опыт. Для моей героини любовь стала роковой и на всю жизнь, поэтому она любыми способами борется за свое право любить», ― поделилась главная актриса сериала Алена Лавренюк.

В сериале также снялись: Тарас Цымбалюк, Анна Чесляк, Олег Стальчук, Леся Самаева, София Бровко, Анастасия Остреинова, Павел Алдошин, Дорота Делонг, Людмила Смородина, Нина Набока, Виталий Ажнов, Павел Костицын и др. Режиссером выступила Ирина Громозда.

Напомним, что телеканал СТБ и Solar Media Entertainment при поддержке Государственного агентства Украины по вопросам кино и Украинского культурного фонда снимают костюмированную драму «Кофе с кардамоном» по роману львовской писательницы Натальи Гурницкой.

«Кофе с кардамоном» ― это драматическая история запретной любви украинки и польского шляхтича, которая разворачивается во Львове XIX века, во времена «Весны народов». Премьера сериала состоится в декабре 2021 года. Историческая драма будет доступна в двух форматах, более откровенную версию вы сможете посмотреть на YouTube.

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