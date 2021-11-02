У грудні 2021 року глядачі телеканалу СТБ нарешті побачать довгоочікувану екранізацію роману львівської письменниці Наталії Гурницької ― «Кава з кардамоном», головні ролі в якій зіграли Олена Лавренюк та Павло Делонг. Сьогодні вийшов другий тизер серіалу, що натякає на його сюжет.

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У другому тизері серіалу «Кава з кардамоном» сюжет зосередиться на стражданнях і непростому шляху молодої дівчини, доньки священника, яка стала коханкою майже вдвічі старшого чоловіка. Їхні стосунки ― нечуваний для XIX століття вчинок ― набули розголосу, тому головні герої зіткнулися з осудом.

Партнером Олени Лавренюк став польський секс-символ, актор Павло Делонг.

У центрі сюжету ―- розвиток грішних стосунків української дівчини Анни й одруженого польського шляхтича Адама. Глядачі мають змогу спостерігати, як головні герої виборюють своє щастя. Історія зради, пристрасті та неймовірного кохання не дає відірвати очей.

Відомо, що в серіалі порівняно з оригінальним романом ввели нові сюжетні лінії, і ми побачимо ще більш захопливу історію. «Кава з кардамоном» ― це перша історична драма з провокаційним еротичним підтекстом. Сама книга пронизана палкими почуттями, і екранізація передає ці емоції глядачам.

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«Це історія про дуже непрості стосунки чоловіка і жінки. Мені здається, що кожна дівчина проходила в житті такий досвід. Для моєї героїні кохання стало фатальним і на все життя, тому вона у будь-який спосіб виборює своє право кохати», ― поділилася головна акторка серіалу Олена Лавренюк.

У серіалі також знялися: Тарас Цимбалюк, Анна Чесляк, Олег Стальчук, Леся Самаєва, Софія Бровко, Анастасія Остреїнова, Павло Алдошин, Дорота Делонг, Людмила Смородіна, Ніна Набока, Віталій Ажнов, Павло Костіцин та ін. Режисером виступила Ірина Громозда.

Нагадаємо, що телеканал СТБ та Solar Media Entertainment за підтримки Державного агентства України з питань кіно та Українського культурного фонду знімають костюмовану драму «Кава з кардамоном» за романом львівської письменниці Наталії Гурницької.

«Кава з кардамоном» ― це драматична історія забороненого кохання українки та польського шляхтича, яка розгортається у Львові ХІХ століття, за часів «Весни народів». Прем’єра серіалу відбудеться в грудні 2021 року. Історична драма буде доступна у двох форматах, більш відверту версію ви зможете переглянути на YouTube.

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