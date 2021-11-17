На телеканалі СТБ 22 листопада о 20:15 відбудеться прем’єра нового серіалу «Рідна мачуха». На долю головної героїні Марії, роль якої виконує Ольга Арнтгольц, випадає стільки випробувань, що часом незрозуміло, як вона зможе виплутатися. Скільки серій у драмі «Рідна мачуха» та як їх дивитися ― читайте в матеріалі.

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Сергій Крутін пропонує глядачам СТБ познайомитися з непростою долею дизайнерки-архітекторки Марії Вєтрової, життя якої раптово перетворилося на пекло.

За сюжетом спокійне та щасливе сімейне життя героїні змінилося в один момент зі смертю чоловіка. Ба більше головна підозрювана у вбивстві ― вона ж.

Хоч Марія виходить під заставу, але її життя планомірно скочується ― вона залишається без підтримки, а втеча до іншого міста обростає новими проблемами. Тепер у неї не залишається іншого виходу, ніж довести свою невинуватість і знайти вбивцю.

Усього в драмі «Рідна мачуха» 16 серій, вони виходитимуть одразу по дві з понеділка по четвер о 20:15. Ми склали графік виходу серіалу «Рідна мачуха» для вашої зручності.

«Рідна мачуха»: графік виходу серій

1 і 2 серія ― 22 листопада

3 і 4 серія ― 23 листопада

5 і 6 серія ― 24 листопада

7 і 8 серія ― 25 листопада

9 і 10 серія ― 29 листопада

11 і 12 серія ― 30 листопада

13 і 14 серія ― 1 грудня

15 і 16 серія ― 2 грудня

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Серіал «Рідна мачуха» виходить по дві серії з понеділка по четвер о 20:15 на СТБ. Не пропустіть!

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