На телеканалі СТБ 22 листопада о 20:15 відбулася прем’єра нового серіалу«Рідна мачуха». Життя Марії Вєтрової перевертається з ніг на голову буквально за кілька днів після того, як її звинувачують у замовленні вбивства чоловіка. У серіалі зіграли улюблені вами популярні актори кіно і театру. Хто зіграв у серіалі «Рідна мачуха» ― читайте в матеріалі.

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Марія Вєтрова ― Ольга Арнтгольц та Ірина Таранник

Марія Вєтрова ― архітекторка-дизайнерка, активна, приваблива жінка. Чесна, розумна, сумлінна та миролюбна. Зразок та ідеал у всьому.

Ольга Арнтгольц народилася 18 березня 1982 року в Калінінграді в сім’ї акторів. Навчалася в акторському класі ліцею Калінінграда №49 під керівництвом Б. І. Бейненсона. Разом із сестрою-близнючкою Тетяною закінчила Вища театральне училище ім. М. С. Щепкіна. Влітку 2009 року вийшла заміж за Вахтанга Берідзе, якому народила дочку 2013 року. Після розлучення в неї почалися стосунки з режисером Дмитром Петронем. У 2016 та 2021 році вона народила ще двох синів ― Акіма та Лева. Відома за ролями в серіалах «Прості істини», «Родинні зв’язки», стрічках «Дочки», «Опікун», «Ким ми не станемо».

Ірина Таранник народилася 12 жовтня 1985 року у Благовіщенську. Закінчила Вище театральне училище ім. М. С. Щепкіна. 2014 року вийшла заміж за актора Дениса Васильєва, а 2015 року народила йому дочку. Відома за ролями в стрічках «Господар», «Незабута», «Два серця», «Хлопчик мій», «Кохання із заплющеними очима», «Будь що буде», «Особисті рахунки».

Сергій Вєтров ― Іван Оганесян

Сергій Вєтров ― чоловік Марії, власник і генеральний директор компанії «Фенікс». Запальний, ревнивий, може діяти імпульсивно, зопалу. Важко сходиться з людьми, тому не має друзів, у складний період покладається на Дмитра. Хворобливо закоханий у дружину. Схильний до зловживання алкоголем.

Іван Оганесян народився 9 березня 1973 року. Закінчив Російський інститут театрального мистецтва. Відомий ролями в проєктах «Міністерство», «Бухта глибока», «Шуша», «Двоє над прірвою», «Авантюра», «18-річний олігарх», «Нюхач».

Соколов ― Олександр Нікітін

Соколов колись працював опером. Закохується в Марію.

Олександр Нікітін народився в Латвії, а потім переїхав до України. 1996 року закінчив театральний факультет Харківського державного інституту мистецтв ім. І. Котляревського за спеціальністю «драматичний актор театру та кіно» (майстерня М. І. Тягнієнка). Знайомий глядачам за фільмами та серіалами «Овод», «Ангел з Орлі», «Диявол з Орлі», «Жіночі історії», «Закрита школа», «Між нами дівчатками», «Невідомий» та ін.

Дмитро ― Віталій Кудрявцев

Віталій Кудрявцев народився 6 січня 1977 року. Перша його освіта ― юридична, після чого він почав свою практику. Та після випадкової ролі в серіалі «Маросійка 12» Віталій перйшов на роботу в кіно. Він вступив на експериментальний курс Школи-студії МХАТу, а потім пройшов курс Людмили Іванової та Володимира Байчера у Слов’янському інституті. Відомий за ролями в стрічках «Нове життя», «Три сестри», «Тінь минулого», «Перше кохання», «Фермерша», «Ніколи не буває пізно».

Віктор ― Максим Радугін

Максим Радугін народився 21 червня 1984 року. Почав навчатися в Московському інституті радіотехніки, електроніки та автоматики. Однак потім зрозумів, що хоче стати актором, закінчив Вище театральне училище ім. Б. В. Щукіна (курс Є. В. Князєва) та погодився на пропозицію роботи в Театрі на Малій Бронній. Він відзначився роботою над дуже складними, емоційними та неоднозначними ролями. Відомий за проєктами «Це мій тато», «Заради життя», «Останній день війни», «У тихому вирі», «Кріпосна», «Вбивства по п’ятницях-2», «Моя чужа донька» та «Фламінго».

Князєв ― Олександр Наумов

Олександр Наумов народився 1 серпня 1958 року. Хотів стати залізничником, але провалив іспити в останніх класах. Тоді наважився вступати до Горьківського театрального училища. Вперше одружився з колегою-акторкою, але їхній шлюб незабаром розпався. Олександр став будувати кар’єру у Москві, де познайомився зі своєю другою дружиною. У них двоє дітей ― її дочка від першого шлюбу та спільний син Сашко. Відомий за ролями в стрічках «Бухта глибока», «Аквамарин», «Кришталева мрія», «Скліфосовський», «Розмінна монета», «Метод-2», «Згадати себе».

Ірина ― Олена Коренєва

Олена Коренєва ― популярна актриса театру та кіно, літераторка, сценаристка, режисерка. Народилася в сім’ї режисерів та акторів. У дитинстві мріяла стати балериною, але їй запропонували зіграти у стрічці «Вас викликає Таймир», після чого Олена зайнялася кіномистецтвом. 1975 року закінчила театральне училище ім. Б. В. Щукіна, працювала в театрі «Современник». Двічі була одружена ― з американцем Кевіном Моссом, потім у цивільному шлюбі з Андрієм Ташковим. Відома за роботами «Доктор Ліза», «Аванпост», «Шуша», «Пастка для самотнього чоловіка».

Світлана ― Зоряна Марченко

Українська актриса Зоряна Марченко народилася 9 грудня 1988 року в Дніпродзержинську (тепер ― Кам’янське). Закінчила Київський національний університет театру, кіно і телебачення ім. І. К. Карпенка-Карого, акторський факультет. Грала в кіно і театрі, з’явилася в серіалах «Повернення Мухтара»-7, «Нюхач» та фільмі «Синевир». Популярність здобула після ролі Марисі Сотник у стрічці «Поки станиця спить». Виявила свій талант у серіалах та фільмах «Дві матері», «Повернення», «Чорний ворон», «Доктор Віра». Двічі була одружена. Перший чоловік ― колега Олексій Тритенко ― працював у Київському академічному театрі драми і комедії на лівому березі, як і Зоряна. Другий ― актор Олександр Ведменський, з яким у 2016 році в Зоряни народилася донька Агафія.

Борис ― Михайло Кукуюк

Михайло Кукуюк народився 11 травня 1974 року в Житомирі в сім’ї акторів. Після смерті батька його вихованням більше займався старший брат. 1995 року закінчив Київський національний університет театру, кіно і телебачення ім. І. К. Карпенка-Карого, після чого грав у трупі Київського театру юного глядача.

Михайло двічі збирав рок-гурти. Другий ― «КукаТаБанда» ― отримав значні відгуки критиків і глядачів. 2003 року перейшов у трупу Київського академічного театру комедії і драми на лівому березі. Побував ведучим, брав участь у різних ТВ-шоу і серіалах, у тому числі «Козаки. Абсолютно брехлива історія», «Серце матері», «Папік», «Слуга народу», «Свінгери», «Пес»-3. Одружений з акторкою Анастасією Осмоловською.

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Серіал «Рідна мачуха» виходить по дві серії з понеділка по четвер о 20:15 на СТБ. Не пропустіть!

Video: «Рідна мачуха»: актори нового серіалу СТБ На телеканалі СТБ з 22 листопада виходить серіал Рідна мачуха. Дізнайтеся, які актори виконали головні ролі в серіалі Рідна мачуха. Рідна мачуха 2021 - актори і ролі.

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