На телеканале СТБ 22 ноября в 20:15 состоялась премьера нового сериала «Родная мачеха». Жизнь Марии Ветровой переворачивается с ног на голову буквально за несколько дней после того, как ее обвиняют в заказе на убийство мужа. В сериале сыграли любимые вами популярные актеры кино и театра. Кто сыграл в сериале «Родная мачеха» ― читайте в материале.

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Мария Ветрова ― Ольга Арнтгольц и Ирина Таранник

Мария Ветрова ― архитектор-дизайнер, активная, привлекательная женщина. Честная, умная, добросовестная и миролюбивая. Образец и идеал во всем.

Ольга Арнтгольц родилась 18 марта 1982 в Калининграде в семье актеров. Училась в актерском классе калининградского лицея №49 под руководством Б. И. Бейненсона. Вместе со своей сестрой-близнецом Татьяной окончила Высшее театральное училище им. М. С. Щепкина. Летом 2009 года вышла замуж за Вахтанга Беридзе, которому родила дочь в 2013 году. После развода у нее начались отношения с режиссером Дмитрием Петронем. В 2016 и 2021 году она родила еще двоих сыновей ― Акима и Льва. Известна по ролям в сериалах «Простые истины», «Родственные связи», картинах «Дочки», «Опекун», «Кем мы не станем».

Ирина Таранник родилась 12 октября 1985 в Благовещенске. Закончила высшее театральное училище им. М.С. Щепкина. В 2014 году вышла замуж за актера Дениса Васильева, а в 2015 году родила ему дочь. Известна по ролям в картинах «Хозяин», «Незабытая», «Два сердца», «Мальчик мой», «Любовь с закрытыми глазами», «Будь что будет», «Личные счёты».

Сергей Ветров ― Иван Оганесян

Сергей Ветров ― муж Марии, владелец и генеральный директор компании «Феникс». Вспыльчивый, ревнивый, может действовать импульсивно, сгоряча. Трудно сходится с людьми, поэтому не имеет друзей, в тяжелый период полагается на Дмитрия. Болезненно влюблен в жену. Склонен к злоупотреблению алкоголем.

Иван Оганесян родился 9 марта 1973 года. Закончил Российский институт театрального исскуства. Известен ролями в фильмах «Министерство», «Бухта глубокая», «Шуша», «Двое над пропастью», «Авантюра», «18-летний олигарх», сериале «Нюхач».

Соколов ― Александр Никитин

Соколов когда-то работал опером. Влюбляется в Марию.

Александр Никитин родился в Латвии, а потом переехал в Украину. В 1996 году окончил театральный факультет Харьковского государственного института искусств им. И. Котляревского по специальности «драматический актёр театра и кино» (мастерская М. И. Тягниенко). Знакомый зрителям по фильмам и сериалам «Овод», «Ангел из Орли», «Дьявол из Орли», «Женские истории», «Закрытая школа», «Между нами девочками», «Неизвестный» и многим другим.

Дмитрий ― Виталий Кудрявцев

Виталий Кудрявцев родился 6 января 1977 года. Первое его образование ― юридическое, после чего он начал свою практику. Но после случайной роли в картине «Маросейка 12» Виталий подвязался в работе в кино. Он поступил на экспериментальный курс Школы-студии МХАТ, а потом прошел курс Людмилы Ивановой и Владимира Байчера в Славянском институте. Известен по ролям в картинах «Новая жизнь», «Три сестры», «Тень прошлого», «Первая любовь», «Фермерша», «Никогда не бывает поздно».

Виктор ― Максим Радугин

Максим Радугин родился 21 июня 1984 года. Он начал учиться в Московском институте радиотехники, электроники и автоматики. Но потом понял, что хочет стать актером, закончил Высшее театральное училище им. Б. В. Щукина (курс Е. В. Князева) и согласился на предложение работы в Театре на Малой Бронной. Он отличился работой над очень сложными, эмоциональными и неоднозначными ролями. Известен по ролям в проектах «Это мой папа», «Ради жизни», «Последний день войны», «В тихом омуте», «Крепостная», «Убийства по пятницам-2», «Моя чужая дочка» и «Фламинго».

Князев ― Александр Наумов

Александр Наумов родился 1 августа 1958 года. Хотел стать железнодорожником, но провалил экзамены в последних классах. Тогда решился поступать в Горьковское театральное училище. Впервые женился на коллеге-актрисе, но их брак вскоре распался. Александр стал строить карьеру в Москве, где познакомился со своей второй женой. У них двое детей ― ее дочь от первого брака и совместный сын Саша. Известен по ролям в картинах «Бухта глубокая», «Аквамарин», «Хрустальная мечта», «Склифосовский», «Разменная монета», «Метод-2», «Вспомнить себя».

Ирина ― Елена Коренева

Елена Коренева ― популярная актриса театра и кино, литератор, сценарист, режиссер. Родилась в семье режиссеров и актеров, в детстве мечтала стать балериной. Но ей предложили сыграть в ленте «Вас вызывает Таймыр», после чего Елена загорелась киноискусством. В 1975 году она закончила театральное училище им. Б. В. Щукина, работала в театре «Современник». Дважды была замужем ― за американцем Кевином Моссом, потом в гражданском браке с Андреем Ташковым. Известна по работам в фильмах «Доктор Лиза», «Аванпост», «Шуша», «Ловушка для одинокого мужчины».

Светлана ― Зоряна Марченко

Украинская актриса Зоряна Марченко родилась 9 декабря 1988 года в Днепродзержинске (теперь ― Каменское). Закончила Киевский национальный университет театра, кино и телевидения им. И. К. Карпенко-Карого, актерский факультет. Играла в кино и в театре, появилась в сериалах «Возвращение Мухтара»-7, «Нюхач» и фильме «Синевир». Популярность получила после роли Марыси Сотник в картине «Пока станица спит». Проявила свой талант в сериалах и фильмах «Две матери», «Возвращение», «Черный ворон», «Доктор Вера». Дважды была замужем. Первый муж — коллега Алексей Тритенко — работал в Киевском академическом театре комедии и драмы на левом берегу, как и Зоряна. Второй ― актер Александр Ведменский, с которым в 2016 году у Зоряны родилась дочь Агафья.

Борис ― Михаил Кукуюк

Михаил Кукуюк родился 11 мая 1974 года в Житомире в семье актеров. После смерти отца его воспитанием больше занимался старший брат. В 1995 году законил Киевский национальный университет театра, кино и телевидения им. И. К. Карпенко-Карого, после чего играл в труппе Киевского театра юного зрителя.

Михаил дважды собирал рок-группы, вторая ― «КукаТаБанда» ― получила значительные отклики критиков и зрителей. В 2003 году перешел в труппу Киевского академического театра драмы и комедии на левом берегу. Михаил Кукуюк побывал ведущим, участвовал в разных ТВ-шоу и сериалах, в том числе «Козаки. Абсолютно брехлива історія», «Сердце матери», «Папик», «Слуга народа», «Свингеры», «Пес»-3. Женат на актрисе Анастасии Осмоловской.

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Сериал «Родная мачеха» выходит по две серии с понедельника по четверг в 20:15 на СТБ. Не пропустите!

Video: «Родная мачеха»: актеры нового сериала СТБ На телеканале СТБ с 22 ноября выходит сериал Родная мачеха. Узнайте, какие актеры исполнили главные роли в сериале Родная мачеха. Родная мачеха 2021 – актеры и роли.

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