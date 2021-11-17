На телеканале СТБ 22 ноября в 20:15 состоится премьера нового сериала «Родная мачеха». На долю главной героини Марии, роль которой исполняет Ольга Арнтгольц, выпадает столько испытаний, что порой непонятно, как же она сможет выпутаться. Сколько серий в драме «Родная мачеха» и как их смотреть ― читайте в материале.

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Сергей Крутин предлагает зрителям СТБ познакомиться с непростой судьбой дизайнера-архитектора Марии Ветровой, жизнь которой в один момент превратилась в ад.

По сюжету спокойная и счастливая семейная жизнь героини пошла под уклон в один момент со смертью мужа. Более того, главная подозреваемая в убийстве ― она же.

Хоть Мария выходит под залог, но ее жизнь планомерно идет под откос ― она лишается поддержки, а побег в другой город обрастает новыми проблемами. Теперь у нее не остается ничего другого, кроме как доказать невиновность и найти убийцу.

Всего в драме «Родная мачеха» 16 серий, они будут выходить сразу по две с понедельника по четверг в 20:15. Мы составили график выхода сериала «Родная мачеха» для вашего удобства.

«Родная мачеха»: график выхода серий

1 и 2 серия ― 22 ноября

3 и 4 серия ― 23 ноября

5 и 6 серия ― 24 ноября

7 и 8 серия ― 25 ноября

9 и 10 серия ― 29 ноября

11 и 12 серия ― 30 ноября

13 и 14 серия ― 1 декабря

15 и 16 серия ― 2 декабря

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Сериал «Родная мачеха» выходит по две серии с понедельника по четверг в 20:15 на СТБ. Не пропустите!

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