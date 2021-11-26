«Рідна мачуха»: скільки серій та графік виходу драматичного серіалу
На телеканалі СТБ відбулася прем’єра нового серіалу «Рідна мачуха». На долю головної героїні Марії, роль якої виконує Ольга Арнтгольц, випадає стільки випробувань, що часом незрозуміло, як вона зможе виплутатися. Скільки серій у драмі «Рідна мачуха» та як їх дивитися ― читайте в матеріалі.
Більше на тему: «Рідна мачуха»: сюжет та опис серій драматичного серіалу
Сергій Крутін пропонує глядачам СТБ познайомитися з непростою долею дизайнерки-архітекторки Марії Вєтрової, життя якої раптово перетворилося на пекло.
За сюжетом спокійне та щасливе сімейне життя героїні змінилося в один момент зі смертю чоловіка. Ба більше головна підозрювана у вбивстві ― вона ж.
Хоч Марія виходить під заставу, але її життя планомірно скочується ― вона залишається без підтримки, а втеча до іншого міста обростає новими проблемами. Тепер у неї не залишається іншого виходу, ніж довести свою невинуватість і знайти вбивцю.
Усього в драмі «Рідна мачуха» 16 серій, вони виходять одразу по дві з понеділка по четвер о 20:15. Ми склали графік виходу серіалу «Рідна мачуха» для вашої зручності.
«Рідна мачуха»: графік виходу серій
- 1 і 2 серія ― 22 листопада
- 3 і 4 серія ― 23 листопада
- 5 і 6 серія ― 24 листопада
- 7 і 8 серія ― 25 листопада
- 9 і 10 серія ― 29 листопада
- 11 і 12 серія ― 30 листопада
- 13 і 14 серія ― 1 грудня
- 15 і 16 серія ― 2 грудня
Більше на тему: «Рідна мачуха»: актори нового серіалу СТБ
Серіал «Рідна мачуха» виходить по дві серії з понеділка по четвер о 20:15 на СТБ. Не пропустіть!
Video: «Рідна мачуха»: скільки серій та графік виходу драматичного серіалу
Читайте нас також у Viber і Telegram СТБ.
Thanks!
Our editors are notified.