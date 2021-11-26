На телеканале СТБ состоялась премьера нового сериала «Родная мачеха». На долю главной героини Марии, роль которой исполняет Ольга Арнтгольц, выпадает столько испытаний, что порой непонятно, как же она сможет выпутаться. Сколько серий в драме «Родная мачеха» и как их смотреть ― читайте в материале.

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Сергей Крутин предлагает зрителям СТБ познакомиться с непростой судьбой дизайнера-архитектора Марии Ветровой, жизнь которой в один момент превратилась в ад.

По сюжету спокойная и счастливая семейная жизнь героини пошла под уклон в один момент со смертью мужа. Более того, главная подозреваемая в убийстве ― она же.

Хоть Мария выходит под залог, но ее жизнь планомерно идет под откос ― она лишается поддержки, а побег в другой город обрастает новыми проблемами. Теперь у нее не остается ничего другого, кроме как доказать невиновность и найти убийцу.

Всего в драме «Родная мачеха» 16 серий, они выходят сразу по две с понедельника по четверг в 20:15. Мы составили график выхода сериала «Родная мачеха» для вашего удобства.

«Родная мачеха»: график выхода серий

1 и 2 серия ― 22 ноября

3 и 4 серия ― 23 ноября

5 и 6 серия ― 24 ноября

7 и 8 серия ― 25 ноября

9 и 10 серия ― 29 ноября

11 и 12 серия ― 30 ноября

13 и 14 серия ― 1 декабря

15 и 16 серия ― 2 декабря

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Сериал «Родная мачеха» выходит по две серии с понедельника по четверг в 20:15 на СТБ. Не пропустите!

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