На телеканале СТБ 22 ноября в 20:15 состоится премьера нового сериала «Родная мачеха». Главной героине, которую сыграла Ольга Арнтгольц, приходится буквально по кирпичикам собирать свою семью и жизнь после смерти мужа. О чем сюжет сериала «Родная мачеха» ― читайте в материале.

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Новый сериал «Родная мачеха» демонстрирует силу женского духа и необходимость верить в себя. Не всегда все друзья ― настоящие, но иногда помощь приходит в самый трудный час, когда ее не ждали.

На долю главной героини Марии Ветровой выпадает столько испытаний, что порой непонятно, как же она сможет выпутаться.

Ее мужа-бизнесмена убивают вскоре после того, как он получает деловое предложение и отказывается от него. За Марией же давно следят, и вину за смерть мужчины возлагают на нее ― якобы Мария и была заказчиком.

Чтобы доказать свою невиновность, женщине придется чуть ли не бежать из заключения и самостоятельно искать преступника. Параллельно в ее семье случаются трагедия за трагедией.

«Не очень часто попадается такой интересный сценарий, когда до последней серии ты не понимаешь, кто же главный злодей! Что же касается общих черт с моей героиней, то мы с ней разные. Но все же, схожесть есть в том, что она борется за свою семью, за детей, и в этом мы похожи ― для меня семья значит очень много. Это очень интересная работа еще и потому, что именно на площадке сериала “Родная мачеха” я впервые в своей карьере буду сниматься в роли горничной, впервые примерю такой костюм», ― рассказала о своей роли Ольга Арнтгольц.

«Родная мачеха» ― описание серий

Серия 1

Мария и Сергей Ветровы ― достаточно счастливая семья, в которой муж руководит миллионной компанией, а жена ему помогает. Они живут со свекровью, родственниками и своими детьми в шикарном доме и ни в чем себе не отказывают. Неожиданно за героиней кто-то начинает следить, и это совпадает с приездом в страну Виктора ― бывшего Марии, от которого она ушла к нынешнему мужу. Они дважды встречаются, однако Мария не реагирует на ухаживание Виктора. Когда тот встречается с Сергеем, разговоры о бизнесе идут прахом, а вскоре Сергей получает фотодоказательства, якобы Мария изменяла ему с Виктором. Когда не срабатывает провокация, фабрикуются обвинения против Марии, будто она готовила убийство Сергея. После этого умирает ее отец, и женщина вынуждена бежать к тете в другой город. Автобус с ней попадает в аварию…

Серия 2

Марии повезло ― в аварии выживает несколько человек, и среди них она. Однако погибла ее соседка ― Нина, только что вышедшая из колонии. Во время поездки она украла украшения Марии, а в ее куртке оставила свои документы. После аварии Мария попадает в больницу с ожогами и сильными травмами, а там ее принимают за Нину. Марии удается позвонить Татьяне, и тетя, бывшая криминалистка, помогает ей скрыться. Поначалу все идет гладко и Татьяна какбы узнает в обгоревшем теле Нины свою племянницу, однако из столицы требуют провести генетическую экспертизу.

Между тем, ненавидевшая невестку свекровь Марии настраивает детей против матери. Она рассказывает Денису о том, что у Марии когда-то были отношения с Виктором, Наташа слышит это и убегает из дома. Ночью на дороге ее сбивает машина.

Серия 3

Наташа бежит из дома, но на ночной дороге ее сбивает машина. Маша в больнице с помощью Татьяны узнает все о Нине Фроловой и притворяется ею. Тем не менее, она вызывает подозрение у медсестры. Та все время ей надоедает вопросами ― по ее мнению, Нина Фролова не настоящая. Поэтому она идет к врачу, а затем и к следователю. Однако Таня смогла провести ДНК-анализ, доказывающий, что Маша умерла. Сергей, Виктор и конкуренты Ветрова узнают о смерти Маши. Сергей уверен, что жена его подставила, поэтому даже не едет на похороны и не дает денег на них. Однако он говорит о смерти матери Денису. Тот едет на похороны с Дмитрием. Кажется, что Дмитрий хорошо знал отца Марии, хотя и сказал, что всего несколько месяцев. На похоронах появляется Виктор, который говорит, что Ветров сам мог подставить жену.

Серия 4

Маша и Татьяна решают, что пора переходить в частную клинику, чтобы избавиться от назойливой медсестры. Секретарша Сергея Аня начинает активно утешать начальника, приходит к нему домой и навязывает свою компанию повсюду. Виктор добивается сотрудничества с конкурентами Сергея и начинает постепенно топить компанию «Феликс». Сергей не выходит из запоя, и скоро ему приходится извиняться перед родственниками за свое поведение. Наташа узнает о смерти матери из новостей, и у нее происходит нервный срыв. Она отдаляется от семьи. Тем временем Денис ссорится с отцом, и их отношения откровенно портятся. Маша уговаривает пластического хирурга сделать ей другое лицо. Она решается на пластическую операцию, реабилитация после которой продлится полтора года.

Серия 5

Прошло два года. Мария работает флористом и живет у Татьяны. За это время Сергей привел домой Анну, вовремя оказавшуюся у него под рукой. Денис не воспринимает ни отца, ни его отношения с Аней, все время проводит на вечеринках и регулярно меняет девушек. Он не появляется в университете месяцами, и его собираются отчислить. Наташа пережила травму, однако осталась нервной и уязвимой. Ей наплевать на отца и его отношения. При этом Тане Денис все время рассказывал, что все в порядке. Случайно он звонит по телефону Тане вместо девушки, и Маша слышит его пьяный голос и рассказ о проблемах. Она едет в столицу спасать детей. Там снова знакомится с Ларисой и просит помочь ― позволить поработать вместо нее. После приезда Тане почему-то становится плохо, и она теряет сознание. В єтот момент рядом оказывается Соколов ― глава безопасности Князева.

Серия 6

Соколов помогает Маше, узнает ее имя, влюбляется. Он начинает ее искать ― по гостиницам и хостелам, а затем обращается за помощью в полицию к бывшему знакомому, который вел дело Ветровой. В это время Лариса представляет Машу Ветровым. Ее берут, а женщина учит бывшую хозяйку, как угождать матери Сергея, чтобы она была довольна. Наташа встречает в школе Влада, который ей начинает нравиться, и приглашает его в кафе, где сама платит за все. Сергей решает сделать предложение Ане и рассказывает об этом детям. Наташе на все плевать, и Аню она воспринимать не хочет, в то время как Денис ругается с отцом и назло ему приводит на семейный ужин новую девушку.

Виктор просит встречи с Денисом и предлагает устроить его к себе на работу или просто помочь в память о матери.

7 и 8 серия ― 25 ноября

9 и 10 серия ― 29 ноября

11 и 12 серия ― 30 ноября

13 и 14 серия ― 1 декабря

15 и 16 серия ― 2 декабря

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Сериал «Родная мачеха» выходит по две серии с понедельника по четверг в 20:15 на СТБ. Не пропустите!

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