30 ноября в 20:15 на СТБ выходят 11 и 12 серии многосерийного фильма «Родная мачеха». Маша, казалось бы, избавилась от Ани, однако бывшая секретарша Сергея наносит сокрушительный удар по «Нине»… О чем сюжет сериала «Родная мачеха» ― читайте и смотрите на СТБ.

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Мария постепенно возвращает Сергея, решив пожертвовать одним проектом ради своей жизни. Однако оказывается, что Аня не так проста ― у нее очень могущественные покровители, которые «пристроили» ее.

«Родная мачеха»: что будет в 11 и 12 сериях от 29.11.2021:

У Маши состоялось свидание с Сергеем, они сближаются все больше, он целует ее. Будет ли она продолжать отношения?

Паша расследует дело Марии и узнает, что Аня подбросила ей деньги два года назад. Расскажет ли он об этом женщине?

Влюбленный Сергей предлагает Маше выйти за него, однако Аня срочно пытается избавиться от соперницы. Она заявляется домой к Ветровым и ошеломляет всех новостью ― она ждет ребенка от Сергея. Но можно ли проверить ее слова?

Сергей говорит, что к Анне не вернется, и подает заявление в ЗАГС с Машей.

На какой шаг решается Аня, чтобы вернуть Сергея?

Маша узнает секрет Ларисы. Оказывается, в доме Ветровых она оказалась не просто так. Что теперь будет делать Маша?

Аня наносит удар по репутации и жизни «Нины», раскрывая родственникам Сергея, что та отсидела в тюрьме 8 лет!

Кто останется с «Ниной» после этого заявления?

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Video: «Родная мачеха»: Что будет в 11 и 12 серии драматического сериала Сериал Родная мачеха – 11 и 12 серия на сайте СТБ уже 30.11.2021. О чем сюжет одиннадцатой и двенадцатой серий Родная мачеха, читайте в анонсе. Родная мачеха 11 и 12 серия 30.11.2021

Смотрите сериал «Родная мачеха» с понедельника по четверг в 20:15 на СТБ. Не пропустите новые серии!

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