30 листопада о 20:15 на СТБ виходять 11 і 12 серії багатосерійного фільму «Рідна мачуха». Маша, здавалось би, позбулася Ані, проте колишня секретарка Сергія завдає нищівного удару по «Ніні»… Про що сюжет серіалу «Рідна мачуха» ― читайте і дивіться на СТБ.

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Марія поступово повертає Сергія, вирішивши таки пожертвувати одним проєктом заради свого життя. Проте виявляється, що Аня не така проста ― у неї дуже могутні покровителі, які «прилаштували» її.

«Рідна мачуха»: що буде в 11 і 12 серіях від 30.11.2021:

У Маші відбулося побачення з Сергієм, вони зближуються все більше, він цілує її. Чи буде вона продовжувати стосунки?

Паша розслідує справу Марії та дізнається, що це Аня підкинула їй гроші два роки тому. Чи розповість він про це жінці?

Закоханий Сергій пропонує Маші вийти за нього, проте Аня негайно намагається позбутися суперниці. Вона заявляється додому до Вєтрових і приголомшує всіх новиною ― вона вагітна від Сергія. Та чи можна перевірити її слова?

Сергій каже, що до Анни не повернеться, і подає заяву до РАГСу з Машею.

На який крок наважується Аня, щоб повернути Сергія?

Маша дізнається про секрет Лариси. Виявляється, у будинку Вєтрових вона опинилася не просто так. Що тепер робитиме Маша?

Аня завдає удару по репутації та життю «Ніни», розкриваючи родичам Сергія, що та відсиділа у в’язниці 8 років!

Хто залишиться з «Ніною» після цієї заяви?

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Video: «Рідна мачуха»: Що буде в 11 і 12 серії драматичного серіалу Серіал Рідна мачуха - 11 і 12 серія на сайті СТБ уже 30.11.2021. Про що сюжет одинадцятої та дванадцятої серій Рідна мачуха, читайте в анонсі. Рідна мачуха 11 і 12 серія 30.11.2021

Дивіться серіал «Рідна мачуха» з понеділка по четвер о 20:15 на СТБ. Не пропустіть нові серії!

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