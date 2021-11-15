Рідна мачуха – дивіться на СТБ з 22.11.2021
15.11.2021
Не пропустіть прем’єру нового серіалу Рідна мачуха – дивіться на СТБ з 22.11.2021!
Щасливе сімейне життя головної героїні Марії Вєтрової моментально руйнується. Жінку звинувачують у замовному вбивстві коханого чоловіка. Попри те, що провина Марії не доведена, її все ж арештовують. Як зміниться її життя? Чи зможе вона довести свою непричетність до замаху? І чи поверне довіру сім’ї? Дивіться онлайн серіал Рідна мачуха з 22 листопада на СТБ.
Video: Рідна мачуха – дивіться на СТБ з 22.11.2021
Серіал Рідна мачуха розпочнеться 22 листопада 2021. Що трапиться з героями серіалу Рідна мачуха? 1 серія на СТБ вже 22.11.2021
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