25 листопада о 20:15 на СТБ виходять 7 і 8 серії багатосерійного фільму «Рідна мачуха». Які Маші живеться в будинку колишньої сім’ї? Чи є результати від її розслідування? І як до неї ставляться власні діти, що бачать у Ніні лише служницю? Про що сюжет серіалу «Рідна мачуха» ― читайте і дивіться на СТБ.

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Маша починає шукати людей, які її підставили, проте також їй доводиться вирішувати проблеми рідних так, щоб вони не запідозрили в ній колишню маму та дружину.

«Рідна мачуха»: що буде в 7 і 8 серіях від 25.11.2021:

Про що дізнається Маша, почавши працювати служницею в колишньому домі?

У яку халепу потрапила Наталя, і як до цього причетний Влад? Чи звернеться дівчина по допомогу?

Як відразу склалися стосунки Маші та Сергія? Невже вона допоможе йому з тендером, за який він бореться з Князевим?

Що стається між тендітною Наталею та її новим хлопцем Владом? Хто її розрадить і захистить, коли мати померла, а батько привів мачуху?

З чого починає розслідування Маша і як збирається знайти «кілера», який її підставив?

Куди приводять її пошуки, і про що вона дізнається?

До чого приходить колишній поліціянт Соколов, який захопився Машею в образі Ніни Фролової? Чи вдається йому знайти справжню інформацію про Ніну?

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