25 ноября в 20:15 на СТБ выходят 7 и 8 серии многосерийного фильма «Родная мачеха». Как Маше живется в доме бывшей семьи? Есть ли результаты от ее расследования? И как к ней относятся собственные дети, которые видят в Нине только служанку? О чем сюжет сериала «Родная мачеха» ― читайте и смотрите на СТБ.

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Маша начинает искать подставивших ее людей, однако также ей приходится решать проблемы родных так, чтобы они не заподозрили в ней бывшую маму и жену.

«Родная мачеха»: что будет в 7 и 8 сериях от 25.11.2021:

О чем узнает Маша, начав работать служанкой в ​​бывшем доме?

В какую беду попала Наташа, и как к этому причастен Влад? Обратится ли девушка за помощью?

Как сразу сложились отношения Маши и Сергея? Неужели она поможет ему с тендером, за который он борется с Князевым?

Что происходит между хрупкой Наташей и ее новым парнем Владом? Кто ее утешит и защитит, когда мать умерла, а отец привел мачеху?

С чего начинает расследование Маша и как собирается найти подставившего ее «киллера»?

Куда приводят ее поиски, и что она узнает?

К чему приходит бывший полицейский Соколов, увлекшийся Машей в образе Нины Фроловой? Удается ли ему найти подлинную информацию о Нине?

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Video: «Родная мачеха»: Что будет в 7 и 8 серии драматического сериала Сериал Родная мачеха – 7 и 8 серия на сайте СТБ уже 25.11.2021. О чем сюжет седьмой и восьмой серий Родная мачеха, читайте в анонсе. Родная мачеха 7 и 8 серия 25.11.2021

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