1 грудня о 20:15 на СТБ виходять 13 і 14 серії багатосерійного фільму «Рідна мачуха». Вєтрови дізнаються таємниці Ніни Фролової, а на черзі найважливіший секрет Маші. Про що сюжет серіалу «Рідна мачуха» ― читайте і дивіться на СТБ.

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Як зміниться життя Маші після того, як Вєтрови дізналися про минуле Ніни? Щойно ситуація починає налагоджуватися, проти Маші виступають сили, які вже одного разу занапастили її життя.

«Рідна мачуха»: що буде в 13 і 14 серіях від 01.12.2021:

Соколов зізнається у почуттях під час нової зустрічі з Машею. Вєтрови виганяють її після того, як Аня розповідає, що Ніна Фролова сиділа у в’язниці. Звідки вона дістала інформацію і з ким у союзниках тепер?

Аня користується можливістю і намагається налагодити стосунки із Сергієм не без допомоги його матері. Ярина дуже швидко пробачає Ані те, що та вкрала її прикраси і підставила Ніну. Та чи вплинуть на Сергія маніпуляції?

Після розмов із дітьми і роздумів Сергій пробачає Ніні, повертає її назад. Стає відомо, що Аню вбили, і знову всі докази проти Маші. Невже її ворог дізнався, що вона насправді не Ніна?

Князєв наказує Паші викрити Вєтрову в ЗМІ, але той уперше відмовляється. Які стосунки пов’язують Соколова і Князєва?

Слідчий підозрює Машу в убивстві Ані, адже вона була біля Аниного будинку незадовго до її загибелі. Невже Вєтрову знову підставили? До того ж правоохоронець починає сумніватися в особистості «Ніни».

Він дає розпорядження потай провести повторний ДНК-тест і використовує для цього Таню. Чи вдасться Тані перехитрити експертизу, і яким буде результат?

Сергій бере шлюб із Ніною, вони влаштовують свято вдома, але урочистість моменту псує наряд правоохоронців, який приїжджає по неї.

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Video: «Рідна мачуха»: Що буде в 13 і 14 серії драматичного серіалу Серіал Рідна мачуха - 13 і 14 серія на сайті СТБ уже 01.12.2021. Про що сюжет тринадцятої та чотирнадцятої серій Рідна мачуха, читайте в анонсі. Рідна мачуха 13 і 14 серія 01.12.2021

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