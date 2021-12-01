1 декабря в 20:15 на СТБ выходят 13 и 14 серии многосерийного фильма «Родная мачеха». Ветровы узнают тайны Нины Фроловой, а на очереди самый главный секрет Маши. О чем сюжет сериала «Родная мачеха» ― читайте и смотрите на СТБ.

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Как изменится жизнь Маши после того, как Ветровы узнали о прошлом Нины? Только ситуация начинает налаживаться, против Маши выступают силы, уже однажды погубившие ее жизнь.

«Родная мачеха»: что будет в 13 и 14 сериях от 01.12.2021:

Соколов признается в чувствах во время новой встречи с Машей. Ветровы выгоняют ее после того, как Аня рассказывает, что Нина Фролова сидела в тюрьме. Откуда она получила информацию и с кем в союзниках теперь?

Аня пользуется возможностью и пытается наладить отношения с Сергеем не без помощи его матери. Ярина очень быстро прощает Ане то, что та украла ее украшения и подставила Нину. Но повлияют ли на Сергея манипуляции?

После разговоров с детьми и размышлений Сергей прощает Нину, возвращает ее обратно. Становится известно, что Аню убили, и снова все доказательства против Маши. Неужели ее враг узнал, что она действительно не Нина?

Князев приказывает Паше разоблачить Ветрову в СМИ, но тот впервые отказывается. Какие отношения связывают Соколова и Князева?

Следователь подозревает Машу в убийстве Ани, ведь она была возле ее дома незадолго до случившегося. Неужели Ветрову снова подставили? К тому же полиция начинает сомневаться в личности «Нины».

Следователь дает распоряжение втайне провести повторный ДНК-тест и использует для этого Таню. Удастся ли Тане перехитрить экспертизу, и каков будет результат?

Сергей расписывается с Ниной, они устраивают праздник дома, но торжественность момента портит приехавший за ней наряд правоохранителей.

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