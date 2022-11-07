Психолог Оксана Шленская: В Украине нет детей, не травмированных войной

Кандидат психологических наук, психолог, психотерапевт Оксана Шленская рассказала о признаках психологической травмы у детей во время беседы с Машей Ефросининой для YouTube-канала «Ваша Маша». Что должно насторожить в поведении ребенка? Как вовремя ему помочь? Читайте в материале.

Оксана Шленская знает, о чем говорит: ее центр психологической помощи «Равновесие» много и эффективно помогает детям, травмированным войной.

«Даже если ребенок не пережил, к счастью, ничего страшного, его обычный ритм жизни вообще изменился, – объясняет Оксана Александровна. – Влияет и тот факт, что родители часто не соблюдают информационную безопасность: дети слышат то, о чем им знать не нужно. Все это влияет на их психологическое состояние».

Как же родителям вовремя заметить, что с ребенком «что-то не то»? Оксана Александровна перечислила проявления, на которые следует обратить внимание.

Вас должно насторожить:

увеличение количества истерик,

агрессивное поведение по отношению к родителям. Ребенок обвиняет их и даже избивает.

отказ от общения. К примеру, не хочет говорить с папой, когда тот звонит.

увеличение количества страхов. Ребенок не может сам выйти даже в туалет.

плохой сон.

отказ от игр.

изменение пищевого поведения. Ребенок либо не хочет есть, либо, напротив, постоянно требует вкусностей.

проблемы в школе (но в этом случае причины могут быть и другими).

Что делать, если вы увидели тревожные признаки? Почему ребенок может винить и наказывать себя за… войну? Как рассказывать ребенку о том, что происходит вокруг, и нужно ли вообще? И что делать нам, взрослым, если мы сами уже на грани? Разговор, который нужно обязательно посмотреть родителям и всем, кто чувствует: «больше не могу», – уже на YouTube-канале Маши Ефросининой.



Также напоминаем, что «Фонд Маша» Маши Ефросининой запустил проект «Смілива». Это программа самозащиты и психологической помощи для девочек-подростков от 12 до 18 лет. Цель проекта – научить подростков замечать первые «колокольчики» насилия и уметь защищать личные границы. Заполнить анкету для участия в программе можно по ссылке

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