Бессонница: что делать, если не можешь уснуть во время войны?

Что делать, если не можешь уснуть? Советы, как справиться с бессонницей

После полномасштабного вторжения россии в Украину многие из нас испытывают проблемы со сном. Причиной тому являются постоянные стрессы, тревога, паника и многое другое. Однако сон очень важен для каждого, ведь он перезагружает системы организма, позволяет чувствовать себя бодрым и быть продуктивным. Что же делать, если не можешь уснуть? Узнайте в нашем материале.

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В условиях войны не всегда легко уснуть. Причин тому очень много, и плохой сон, увы, является распространенным явлением среди украинцев. Однако нужно помнить, что недостаток сна может негативно влиять на общее состояние человека и на работу мозга. Что же делать, если не можешь уснуть?

Вот 7 действенных советов в борьбе с бессонницей:

Попытайтесь ложиться и просыпаться в одно и то же время, даже если не спится. Следует выбрать время, когда вы больше всего чувствуете сонливость. Помните, что первые 3 часа сна позволяют организму восстановиться на 70%.

Мелатонин вырабатывается в наибольшем количестве в полной темноте. Поэтому чем темнее в комнате, тем быстрее человек засыпает и крепче спит. Если у вас нет возможности убрать источник света, то воспользуйтесь маской для сна.

Не читайте новости минимум за полчаса до сна.

Чтобы уснуть, следует лечь, расслабиться и закатить глаза вверх. Даже если не хочется спать, то мозг все равно будет подавать нужные сигналы организму, и сон появится.

Используйте дыхательные техники: прислушивайтесь к собственному дыханию, считайте свои вдохи и выдохи до 10, попробуйте вдыхать и задерживать дыхание, а потом медленно выдыхать.

Если от сна вас отвлекают какие-либо звуки, постарайтесь создать условия максимальной звукоизоляции с помощью беруш или даже шапки.

Если не удается уснуть, попробуйте встать и заняться теми делами, которые обычно вас успокаивают: вязание, мытье посуды, чтение ― что угодно. Как только появится малейшее желание уснуть — идите в постель.

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