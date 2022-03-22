Как не стать «помощником» для корректировщиков огня оккупантов? Если в вашем доме повреждены окна, получите информацию о помощи прямо сейчас!

Что делать, если выбило окна: первые действия

Прежде всего, нужно зафиксировать повреждения. Хозяин жилья должен сфотографировать испорченное имущество, чтобы в будущем была возможность получения компенсации. При этом фото разрушений нельзя выкладывать в общий доступ, чтобы не информировать врага.

Напомним, что Президент Зеленский пообещал восстановить все разрушенное и поврежденное имущество после войны и уже создал штаб для решения этого вопроса.

Затем в помещении с выбитыми стеклами нужно постараться сохранить тепло. Сначала окно нужно заклеить снаружи прозрачной водостойкой лентой или прибить с помощью брусков к раме толстый полиэтилен. Для большей безопасности можно прибить к раме кусок фанеры, пока стекло не будет заменено.

Если фанеры или пленки нет, прикройте разбитое окно ватным одеялом или подушкой.

Команда Народовластия в рамках работы Волонтерского координационного центра ua.help помогает пострадавшим киевлянам получить прочную, качественную пленку для заклейки окон.

Если у вас нет окон, звоните сюда: (044) 2094056, (067) 4738660, (093) 5408703. Это проверенная информация.

Обращаем внимание каждого украинца! Если вы видите в социальных сетях сообщение о некоем Игоре или Иване, которого лично не знаете, но он предлагает свою помощь в ремонте окон и при этом запрашивает много информации (где выбило окна, есть ли вблизи блокпосты и т. п.), ― проверяйте информацию! Это может быть корректировщик врага! Не помогайте им уничтожать украинские города!

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