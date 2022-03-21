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#ДобріІсторії: в Одессе поженились полицейская и гвардеец

21.03.2022

Война ― не преграда любви. Хотя российская армия с 24 февраля вторглась в Украину и уничтожает наши земли, мужчины и женщины, защищающие их, все равно создают счастливые семьи. Солдаты и правоохранители почти ежедневно сообщают о новых браках, иногда созданных буквально на баррикадах.

Утром 19 марта новый брак был заключен солдатом передовой и правоохранительницей из Одессы. Об этом стало известно от Нацгвардии, а фото показала пресс-служба Нацполиции.

Поженились гвардеец и полицейский в самой Одессе. Сообщается, что они были два года вместе, а брак решили заключить сейчас.

«Молодожены отправились каждый в свое подразделение, чтобы продолжить защищать страну», ― отметили в пресс-службе Нацгвардии.

#ДобріІсторії

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