ДобріІсторії: в Одесі одружилися поліцейська та гвардієць

Війна ― не перепона коханню. Хоча російська армія з 24 лютого вторглася в Україну та знищує наші землі, чоловіки й жінки, які боронять їх, усе одно створюють щасливі сім’ї. Солдати й правоохоронці майже щодня повідомляють про нові шлюби, іноді взяті буквально на барикадах.

Зранку 19 березня новий шлюб уклали солдат передової та правоохоронниця з Одеси. Про це стало відомо від Нацгвардії, а фото показала пресслужба Нацполіції.

Одружилися гвардієць та поліцейська в самій Одесі. Повідомляється, що вони були разом два роки, а шлюб вирішили укласти зараз.

«Молодята вирушили кожен до свого підрозділу, щоб продовжити обороняти країну», ― зазначили у пресслужбі Нацгвардії.

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