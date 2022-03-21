#ДобріІсторії: в Одесі одружилися поліцейська та гвардієць
21.03.2022
Війна ― не перепона коханню. Хоча російська армія з 24 лютого вторглася в Україну та знищує наші землі, чоловіки й жінки, які боронять їх, усе одно створюють щасливі сім’ї. Солдати й правоохоронці майже щодня повідомляють про нові шлюби, іноді взяті буквально на барикадах.
Зранку 19 березня новий шлюб уклали солдат передової та правоохоронниця з Одеси. Про це стало відомо від Нацгвардії, а фото показала пресслужба Нацполіції.
Одружилися гвардієць та поліцейська в самій Одесі. Повідомляється, що вони були разом два роки, а шлюб вирішили укласти зараз.
«Молодята вирушили кожен до свого підрозділу, щоб продовжити обороняти країну», ― зазначили у пресслужбі Нацгвардії.
#ДобріІсторії
PGRpdiBjbGFzcz0ib3V0c3RyZWFtX2NvbnRlbnRfMSI+DQo8c2NyaXB0IGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWlkPSI3ODkiDQpkYXRhLW91dHN0cmVhbS1mb3JtYXQ9Im91dHN0cmVhbSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iU1RCX091dHN0cmVhbSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tY29udGVudF9pZD0ic3RiLnVhIiBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4NCjxzY3JpcHQ+DQoJaWYgKHdpbmRvdy5pbm5lcldpZHRoIDw9IDc2Nykgew0KCQlqUXVlcnkoIi5vdXRzdHJlYW1fY29udGVudF8xIikucmVtb3ZlKCk7DQoJfQ0KPC9zY3JpcHQ+DQo8L2Rpdj4NCg==
PCEtLSAvNTgzMDI4NDQvU0xEU19TVEJfY29udGVudF9iYW5uZXIgLS0+DQo8ZGl2IGlkPSdkaXYtZ3B0LWFkLTE0ODI0ODU5ODcxNzQtMCcgc3R5bGU9J21hcmdpbjogMCBhdXRvO2hlaWdodDo0MDBweDsgd2lkdGg6NTgwcHg7Jz4NCjxzY3JpcHQ+DQpnb29nbGV0YWcuY21kLnB1c2goZnVuY3Rpb24oKSB7IGdvb2dsZXRhZy5kaXNwbGF5KCdkaXYtZ3B0LWFkLTE0ODI0ODU5ODcxNzQtMCcpOyB9KTsNCjwvc2NyaXB0Pg0KPC9kaXY+