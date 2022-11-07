Проєкти
Танці. World of Dance
Танці. World of Dance
 МастерШеф
МастерШеф
 Холостяк
Холостяк
 Таємниці ДНК
Таємниці ДНК
 Коли ми вдома
Коли ми вдома
 Детектор брехні
Детектор брехні
 Щасливі за сім днів
Щасливі за сім днів
 Прокинься з Ектором
Прокинься з Ектором
 Як ти
Як ти
 Серіали
Серіали
Всі проєкти
ru

Психолог Оксана Шльонська: В Україні немає дітей, не травмованих війною

07.11.2022

Кандидат психологічних наук, психолог, психотерапевт Оксана Шльонська розповіла про ознаки психологічної травми у дітей під час бесіди з Машею Єфросиніною для YouTube-каналу «Ваша Маша». Що має насторожити у поведінці дитини? Як їй вчасно допомогти? Читайте у матеріалі.

Психолог Оксана Шльонська: В Україні немає дітей, не травмованих війною

Оксана Шльонська знає, про що говорить: її центр психологічної допомоги «Рівновага» багато й ефективно допомагає дітям, травмованим війною.

«Навіть якщо дитина не пережила, на щастя, нічого страшного, її звичайний ритм життя взагалі змінився, – пояснює Оксана Олександрівна. – Впливає і той факт, що батьки часто не притримуються інформаційної безпеки: діти чують те, про що їм знати непотрібно. Все це впливає на їхній психологічний стан».

Тож як батькам вчасно помітити, що з дитиною «щось не те»? Оксана Олександрівна перелічила прояви, на які треба звернути увагу.

Вас має насторожити:

  •         збільшення кількості істерик,
  •         агресивна поведінка по відношенню до батьків. Дитина звинувачує їх і навіть б’є.
  •         відмова від спілкування. Наприклад, не хоче говорити з татом, коли той дзвонить.
  •         збільшення кількості страхів. Дитина не може сама вийти навіть в туалет.
  •         поганий сон.
  •         відмова від ігор.
  •         зміна харчової поведінки. Дитина або не хоче їсти, або, навпаки, постійно вимагає смаколиків.
  •         проблеми в школі (але в цьому випадку причини можуть бути й іншими).

Що робити, якщо ви помітили тривожні ознаки? Чому дитина може винуватити і карати себе за… війну? Як розповідати дитині про те, що відбувається навколо, і чи треба взагалі? І що робити нам, дорослим, якщо ми самі вже на межі? Розмова, яку треба обов’язково подивитися батькам і всім, хто відчуває: «більше не можу», – вже на YouTube-каналі Маші Єфросініної.

Також нагадуємо, що «Фонд Маша» Маші Єфросиніної запустив проєкт «Смілива». Це програма з самозахисту та психологічної допомоги для дівчат-підлітків від 12 до 18 років. Мета проєкту – навчити підлітків помічати перші «дзвіночки» насильства та вміти обороняти особисті кордони. Заповнити анкету для участі в програмі можна за посиланням ТУТ!

Читайте нас також у Viber та Telegram СТБ

 

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Читайте також
Психолог Оксана Шльонська: В Україні немає дітей, не травмованих війною
Телеканал СТБ

Карта повітряної тривоги онлайн ― як подивитися де загроза

 рецепт тирамису
Телеканал СТБ

Рецепт тірамісу від Лізи Глінської

 Психолог Оксана Шльонська: В Україні немає дітей, не травмованих війною
Телеканал СТБ

Страви з гарбуза: топ-10 смачних рецептів від учасників «МастерШеф»

 Психолог Оксана Шльонська: В Україні немає дітей, не травмованих війною
Телеканал СТБ

Борщ: рецепт від Володимира Ярославського

 Психолог Оксана Шльонська: В Україні немає дітей, не травмованих війною
Телеканал СТБ

Гороскоп на листопад 2022: чого чекати кожному зі знаків зодіаку

 Психолог Оксана Шльонська: В Україні немає дітей, не травмованих війною
Телеканал СТБ

Х/ф Брюс Всемогутній
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
ПОГОДЖУЮСЬ

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати