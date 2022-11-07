Психолог Оксана Шльонська: В Україні немає дітей, не травмованих війною

Кандидат психологічних наук, психолог, психотерапевт Оксана Шльонська розповіла про ознаки психологічної травми у дітей під час бесіди з Машею Єфросиніною для YouTube-каналу «Ваша Маша». Що має насторожити у поведінці дитини? Як їй вчасно допомогти? Читайте у матеріалі.

Оксана Шльонська знає, про що говорить: її центр психологічної допомоги «Рівновага» багато й ефективно допомагає дітям, травмованим війною.

«Навіть якщо дитина не пережила, на щастя, нічого страшного, її звичайний ритм життя взагалі змінився, – пояснює Оксана Олександрівна. – Впливає і той факт, що батьки часто не притримуються інформаційної безпеки: діти чують те, про що їм знати непотрібно. Все це впливає на їхній психологічний стан».

Тож як батькам вчасно помітити, що з дитиною «щось не те»? Оксана Олександрівна перелічила прояви, на які треба звернути увагу.

Вас має насторожити:

збільшення кількості істерик,

агресивна поведінка по відношенню до батьків. Дитина звинувачує їх і навіть б’є.

відмова від спілкування. Наприклад, не хоче говорити з татом, коли той дзвонить.

збільшення кількості страхів. Дитина не може сама вийти навіть в туалет.

поганий сон.

відмова від ігор.

зміна харчової поведінки. Дитина або не хоче їсти, або, навпаки, постійно вимагає смаколиків.

проблеми в школі (але в цьому випадку причини можуть бути й іншими).

Що робити, якщо ви помітили тривожні ознаки? Чому дитина може винуватити і карати себе за… війну? Як розповідати дитині про те, що відбувається навколо, і чи треба взагалі? І що робити нам, дорослим, якщо ми самі вже на межі? Розмова, яку треба обов’язково подивитися батькам і всім, хто відчуває: «більше не можу», – вже на YouTube-каналі Маші Єфросініної.



Також нагадуємо, що «Фонд Маша» Маші Єфросиніної запустив проєкт «Смілива». Це програма з самозахисту та психологічної допомоги для дівчат-підлітків від 12 до 18 років. Мета проєкту – навчити підлітків помічати перші «дзвіночки» насильства та вміти обороняти особисті кордони. Заповнити анкету для участі в програмі можна за посиланням ТУТ!

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