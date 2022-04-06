Российские захватчики с первых дней полномасштабного вторжения в Украину разрушают жилые дома, больницы, школы, памятники архитектуры, торговые центры и даже зоопарки. Попал под их обстрел и «Фельдман-Экопарк» в Харькове. Вследствие этого все вольеры были очень повреждены, и животных даже хотели усыпить. Но, к счастью, этого удалось избежать. Подробности ― в материале.

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Вследствие обстрела Харькова российскими войсками была разрушена инфраструктура экопарка Фельдмана. Из-за этого хищники начали представлять серьезную угрозу для жизни горожан. Казалось бы, все, что оставалось руководителю экопарка Александру Фельдману, ― усыпить животных. Но, к счастью, они получили невероятную поддержку со всей Украины.

«Мы сегодня уже начали вывозить с территории экопарка крупных хищников! Несмотря на то, что снова были обстрелы, эвакуировали четырех животных ― двух львов, ягуара и пантеру. Сложившаяся у нас сложная, казавшаяся почти безнадежной ситуация вызвала неимоверный отклик в Украине и за ее пределами! Свою помощь предложило большое количество харьковчан, киевлян, одесситов, днепрян, представителей многих других городов и стран ― всех просто невозможно перечислить. К нам уже едет транспорт, едут необходимые клетки, едут люди, не боящиеся вывозить животных из обстреливаемой зоны, наших питомцев готовы принимать во многих местах», ― заявил Александр Фельдман на странице экопарка в Facebook.

Выразила свою готовность помочь и организация UAnimals. Она уже начала подготовку к эвакуации животных.

«Наша команда мгновенно отреагировала на ситуацию и взялась за спасение животных экопарка. За короткое время мы нашли 2 автомобиля, 5 клеток, седативные, а также ветеринара, который готов поехать в зону боевых действий. Мы верим, что эта поездка пройдет безопасно для волонтеров, а всех животных удастся эвакуировать в безопасное место», ― сказано в сообщении UAnimals.

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