Как пересекать границу с животным: что нужно знать

Войска россии 24 февраля подло начали полномасштабное вторжение в Украину, ведя ракетные и авиационные обстрелы. Тысячи людей попытались спастись от захватчиков, оставив свои дома и даже страну. Затем была еще не одна волна беженцев, и преимущественно все не забывали забрать с собой домашних любимцев. На данный момент с начала полномасштабной войны из Украины выехали миллионы людей. Многие из них с животными.

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Общественная организация по защите животных UAnimals делает все для спасения животных в Украине. В частности, ее представители составили инструкции, как безопасно вывозить своих любимцев за границу беженкам из Украины.

«С начала войны и до сегодняшнего дня наши партнеры из государств, с которыми у нас общая граница, пускают животных без документов и чипов. Для европейцев, как и для нас, каждая жизнь важна, поэтому они облегчили условия въезда не только для людей, но и для животных», ― сообщают активисты.

После пересечения границы животных осматривают местные ветеринары, при необходимости делают все нужные прививки и ставят чипы для проживания в Европе.

Однако если у украинцев есть время и возможность, можно разгрузить работников и ускорить прохождение границы, если подготовить своего любимца для проживания в Европе заранее.

Что нужно для жизни в Европе с домашним животным

Ветеринарный паспорт международного образца с отметками о необходимых прививках (в том числе от бешенства). Информация о микрочипе. Анализ на антитела от бешенства. Справка 1-Вет, выдаваемая в государственной клинике за 3 суток до выезда.

Благодарим всех, кто не бросает своих!

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