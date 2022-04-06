Як перетинати кордон з твариною: що треба знати

Війська рф 24 лютого підло почали повномасштабне вторгнення в Україну, ведучи ракетні та авіаційні обстріли. Тисячі людей спробували втекти від загарбників, лишивши свої домівки та навіть країну. Відтак була ще не одна хвиля біженців, і переважно всі не забували забрати з собою домашніх улюбленців. Наразі від початку повномасштабної війни з України виїхали мільйони людей. Багато з них з тваринами.

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Громадська організація із захисту тварин UAnimals робить усе для порятунку тварин в Україні. Зокрема, її активісти склали інструкції, як безпечно вивозити своїх улюбленців за кордон біженкам з України.

«З початку війни і до сьогодні наші партнери з держав, з якими в нас спільний кордон, пускають тварин без документів та чипів. Для європейців так само, як і для нас, кожне життя важливе, тому вони полегшили умови для в’їзду не тільки для людей, а і для тварин», ― повідомляють активісти.

Після перетину кордону тварин оглядають місцеві ветеринари, за необхідності роблять усі потрібні щеплення і ставлять чипи для проживання у Європі.

Проте, якщо в українців є час та можливість, можна розвантажити працівників та пришвидшити проходження кордону, якщо підготувати свого улюбленця для проживання в Європі заздалегідь.

Що потрібно для життя в Європі з домашньою твариною

Ветеринарний паспорт міжнародного зразка з відмітками про необхідні щеплення (в тому числі від сказу). Інформація про мікрочип. Аналіз на антитіла від сказу. Довідка 1-Вет, яку видають у державній клініці за 3 доби до виїзду.

Дякуємо всім, хто не кидає своїх!

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