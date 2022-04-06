Російські окупанти з перших днів повномасштабного вторгнення в Україну руйнують житлові будинки, лікарні, школи, пам’ятки архітектури, торгові центри і навіть зоопарки. Потрапив під їхній обстріл і «Фельдман-Екопарк» у Харкові. Внаслідок цього всі вольєри були дуже пошкоджені, і тварин навіть хотіли приспати. Але, на щастя, цього вдалося уникнути. Подробиці ― в матеріалі.

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Внаслідок обстрілу Харкова російськими військами була зруйнована інфраструктура екопарку Фельдмана. Через це хижаки почали становити серйозну загрозу для життя містян. Здавалося б, усе, що залишалося керівникові екопарку Олександру Фельдману, ― приспати тварин. Та, на щастя, вони отримали неймовірну підтримку з усієї України.

«Ми сьогодні вже почали вивозити з території екопарку великих хижаків! Незважаючи на те, що знову були обстріли, евакуювали чотирьох тварин ― двох левів, ягуара і пантеру. Складна ситуація, що склалася у нас і здавалася майже безнадійною, викликала неймовірний відгук в Україні і за її межами! Свою допомогу запропонувала велика кількість харків’ян, киян, одеситів, дніпрян, представників багатьох інших міст і країн ― усіх просто неможливо перерахувати. До нас уже їде транспорт, їдуть необхідні клітки, їдуть люди, які не бояться вивозити тварин з обстрілюваної зони, наших вихованців готові приймати в багатьох місцях», ― заявив Олександр Фельдман на сторінці екопарку у Facebook.

Висловила свою готовність допомогти і організація UAnimals. Вона вже розпочала підготовку до евакуації тварин.

«Наша команда миттєво відреагувала на ситуацію і взялася за порятунок тварин екопарку. За короткий час ми знайшли 2 автомобілі, 5 кліток, седативні, а також ветеринара, який готовий поїхати в зону бойових дій. Ми віримо, що ця поїздка пройде безпечно для волонтерів, а всіх тварин вдасться евакуювати у безпечне місце», ― ідеться у повідомленні UAnimals.

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