Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
PCEtLSA8c2NyaXB0IGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWlkPSIxMjQ5Ig0KZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJTVEJfRnVsbHNjcmVlbiIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tY29udGVudF9pZD0ic3RiLnVhIiBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4gLS0+

Лунный календарь на март 2022: удачные дни для любых начинаний

21.02.2022

Очень многие люди считают, что Луна обладает мистическими качествами и способна влиять на судьбу человека, здоровье и даже удачу. От Луны действительно зависят приливы и отливы и некоторые погодные особенности. Лунный календарь на март 2022 года подскажет, какие дни месяца будут под влиянием Луны удачными и для каких дел.

Больше по теме: Лунные затмения 2022 года: когда и к чему готовиться

Фазы Луны в марте 2022 года

  • Новолуние ― 2 марта в 19:38 по киевскому времени.
  • Растущая Луна ― 3–17 марта.
  • Полнолуние ― 18 марта в 09:21 по киевскому времени.
  • Убывающая Луна ― 19–31 марта.

Благоприятные дни в марте 2022 года

Лунные дни, которые наполнены максимально позитивной лунной энергией, могут способствовать завершению дел в вашу пользу. В марте будет несколько особо удачных дней и несколько крайне неблагоприятных, когда стоит отложить все дела.

  • Самые удачные дни в марте 2022: 3, 7–9, 16, 22–24, 29–30.
  • Благоприятные дни в марте 2022: 3, 7–9, 11–12, 15–16, 22–24, 27, 29–30. 
  • Неблагоприятные дни в марте 2022: 2, 4, 5, 13, 14, 18, 20, 25.

Больше по теме: Восточный гороскоп на 2022 год от Хаяла Алекперова

Читайте нас также в Viber и Telegram СТБ.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить