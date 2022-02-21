Лунный календарь на март 2022: удачные дни для любых начинаний
21.02.2022
Очень многие люди считают, что Луна обладает мистическими качествами и способна влиять на судьбу человека, здоровье и даже удачу. От Луны действительно зависят приливы и отливы и некоторые погодные особенности. Лунный календарь на март 2022 года подскажет, какие дни месяца будут под влиянием Луны удачными и для каких дел.
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Фазы Луны в марте 2022 года
- Новолуние ― 2 марта в 19:38 по киевскому времени.
- Растущая Луна ― 3–17 марта.
- Полнолуние ― 18 марта в 09:21 по киевскому времени.
- Убывающая Луна ― 19–31 марта.
Благоприятные дни в марте 2022 года
Лунные дни, которые наполнены максимально позитивной лунной энергией, могут способствовать завершению дел в вашу пользу. В марте будет несколько особо удачных дней и несколько крайне неблагоприятных, когда стоит отложить все дела.
- Самые удачные дни в марте 2022: 3, 7–9, 16, 22–24, 29–30.
- Благоприятные дни в марте 2022: 3, 7–9, 11–12, 15–16, 22–24, 27, 29–30.
- Неблагоприятные дни в марте 2022: 2, 4, 5, 13, 14, 18, 20, 25.
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