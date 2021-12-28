Давно астрологи считают, что на жизнь человека влияют звезды и планеты. Некоторые планеты являются покровителями людей, по созвездиях читают судьбу. Самое близкое к нам небесное тело ― Луна ― влияет на приливы и отливы, развитие растений, настроение и здоровье людей. Лунный календарь на декабрь 2021 года подскажет, какие дни месяца будут под влиянием Луны удачными и для каких дел.

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Фазы Луны в декабре 2021

В декабре не будет лунного затмения, но зато 9 декабря предвидится солнечное затмение.

Новолуние ожидается 4 декабря в 10 часов 42 минуты.

Полнолуние будет 19 декабря в 07 часов 35 минут.

Расти Луна будет с 5 по 18 декабря 2021.

Убывающая Луна ожидается с 1 по 3 и с 20 по 31 декабря 2021.

Нейтральные дни в декабре 2021

1 декабря, 2 декабря, 4 декабря, 6 декабря, 7 декабря, 11 декабря, 12, декабря, 13 декабря, 17 декабря, 20 декабря, 21 декабря, 22 декабря, 23 декабря, 26 декабря, 27 декабря, 28 декабря, 31 декабря.

Благоприятные дни в декабре 2021

благоприятные дни для похудения и липосакции в декабре: 15―29.

благоприятные для медицинских решений в декабре: 14, 19, 20, 21 22, 23, 24, 27, 29, 30.

благоприятные дни для свадьбы и венчания в декабре: 5, 9―11, 14―19.

благоприятные дни для отдыха в декабре: 6, 10, 12, 15, 16, 22, 24, 25.

благоприятные дни для покупки автомобиля или квартиры в декабре: 12, 14―16, 18.

благоприятные дни для зачатия в декабре: 4, 5, 13.

благоприятные дни для посадки цветов в декабре: 15, 16, 20, 21, 25, 26.

Энергетически благоприятные дни декабря: 1, 2, 5, 8, 10, 11, 14, 15, 17, 18, 21, 24―26, 28, 29, 31.

Неблагоприятные дни в декабре 2021

Для начала любых дел: 3, 19, 27, 30.

Энергетически неблагоприятные дни: 7, 13, 19, 22, 23, 27.

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