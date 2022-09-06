Лунный календарь на 2022 год: список удачных дней

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Лунный календарь удачных дней на 2022 год

06.09.2022

Луна активно влияет на климат Земли и давно играет роль мистического и магического символа в магических религиях многих народов. В частности, верят во влияние Луны на здоровье человека, на его судьбу, поступки и нрав. Астрологи составляют списки удачных и неудачных дней в соответствии с разными фазами Луны. Будет ли человеку везти, или наоборот ― ждут неприятности, зависит от фаз Луны, полнолуния и новолуния. Когда удачные дни в 2022 году по лунному календарю ― читайте в материале.

Лунный календарь удачных дней 2022

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Для астрологов самое главное для вычисления удачных дней ― периоды роста и убывания Луны. Момент растущей Луны начинается с новолуния, а заканчивается полнолунием. Убывающая Луна ― от полнолуния до новолуния.

Некоторые верят, что энергия трансформаций влияет на людей. Наименьшее влияние ― на новолуние, а самое большое ― в полнолуние. Периоды роста и убывания помогают определить уровень влияния. Относительно всех дел есть одно правило ― начинать только в период роста Луны. Для уровня воздействия на отдельные аспекты жизни можно сверяться с гороскопами и расписанием затмений.

Лунный календарь удачных дней на 2022 год

  • Январь: 4, 5, 6, 11, 12, 19, 20, 27.
  • Февраль: 1, 5, 7, 9, 10, 12, 14―16, 21, 22, 24, 28.
  • Март: 6―9, 12, 14―17, 22―24, 26.
  • Апрель: 4―6, 10―15, 19, 21, 23, 25.
  • Май: 2, 4, 5, 7, 9―14, 16, 18, 21, 28.
  • Июнь: 4, 6, 8―13, 15.
  • Июль: 2―7, 9―13, 21, 30.
  • Август: 1―4, 6―11, 17, 18, 25, 27, 29―31.
  • Сентябрь: 1, 2, 4―8, 14, 24, 27―30.
  • Октябрь: 1, 3―6, 8, 11, 19, 22, 25―27, 29―31.
  • Ноябрь: 2, 5, 7, 8, 15, 16, 21, 22, 26, 28, 29.
  • Декабрь: 1, 3, 5―7, 13―15, 17, 20, 21, 24, 26, 28, 29, 31.

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