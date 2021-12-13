Солнечное затмение ― извечно мистическое явление для человека, так как в один момент день может стать ночью. Астрологи в первую очередь обращали внимание на солнечные затмения и со временем научились их высчитывать. Теперь можно узнать, когда затмения в следующем 2022 году, с точностью до минут.

Больше по теме: Лунные затмения 2022 года: когда и к чему готовиться

В 2022 году ожидается два солнечных затмения. Они будут предшествовать лунным и открывать два коридора затмений ― весенний и осенний. Солнечное затмение случается, когда между Солнцем и Землей проходит Луна ― спутник на время бросает свою тень на Землю.

Тем не менее, вопреки научным исследованиям, многие люди продолжают придавать солнечным затмениям глубокое сакральное значение.

Когда солнечные затмения в 2022 году

Первое солнечное затмение произойдет 30 апреля 2022 года. Затмение начнется 30 апреля в 22:45:19 и закончится 1 мая в 02:37:56 по киевскому времени.

30 апреля наблюдать его можно будет в южной части Южной Америки, северо-восточной акватории Тихого океана.

Второе солнечное затмение будет частичным и произойдет 25 октября 2022 года. Затмение начнется в 09:22:46 и закончится в 11:49:54 по киевскому времени. Оно будет видно в Европе, западной части Азии, на северо-востоке Африки, Ближнем Востоке

Солнечное затмение 2022 ― к чему готовиться

Многие астрологи, тарологи и мистики сходятся в том, что солнечное затмение сильно влияет на жизнь человека. Солнечные затмения становятся отправными точками новых процессов, изменяют прежние установки, фиксируют выбор, если раньше одолевали сомнения.

Кроме того, многие отметили, что солнечные затмения влияют в большей степени на физическое состояние. Людям, страдающим заболеваниями сердца и сосудов, отличающимся чувствительностью к любым изменениям, эмоциональной нестабильностью, рекомендуют на периоды астрономических событий, влияющих на состояние здоровья, снижать деловую активность, избегать поездок, больше отдыхать.

Однако следует четко отличать, действительно ли человек метеозависимый, либо же просто легко внушаемый или слишком взволнованный. Нужно быть предельно внимательными, гибко реагировать на происходящие изменения, как и каждый день своей жизни.

Во время затмений значительно повышается вероятность катастроф. Так, например, может произойти землетрясение, хотя с учетом сейсмической активности в другое время учёные способны предсказать это явление.

Больше по теме: Любовный гороскоп на декабрь 2021 для каждого знака зодиака от Хаяла Алекперова

Читайте нас также в Viber и Telegram.