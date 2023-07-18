Проекты
МастерШеф
МастерШеф
 Позивний Надія
Позивний Надія
 Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком
Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком
 Сериалы
Сериалы
 ДНК. Свої
ДНК. Свої
 Супермама
Супермама
 Ранок у великому місті
Ранок у великому місті
 Неймовірна правда про зірок
Неймовірна правда про зірок
 Детектор брехні
Детектор брехні
 Україна: кулінарний фронт
Україна: кулінарний фронт
Все проекты
ua

Лунный посевной календарь на июль 2023: когда и что сажать

18.07.2023

На полях и в садах нужно быть очень осторожными из-за угрозы минирования. Строго запрещено посещать места, которые еще не проверены саперами! Убедитесь, что ваш огород является безопасным местом или уже очищен от мин!

Лунный календарь садовода-огородника на июль 2023 подскажет, когда лучше пересаживать и работать на огороде. Какие дни благоприятны? Редакция STB.UA составила месячный посевной календарь садовода-огородника на июль 2023 года.

Лунный посевной календарь на июль 2023: когда и что сажать

Посевной календарь на июль 2023

Удачные и неудачные дни для посева/посадки овощных культур:

Благоприятные ― 4, 7, 8, 12, 13, 18, 24, 25, 26, 27, 28 июля. 

Неблагоприятные ― 3, 5, 6, 9, 17.

Больше по теме: Лунный календарь на июль 2023

Когда сажать и убирать урожай в июле 2023

4, 24, 25, 26, 27, 28 и 31 июля ― хорошие дни для посадки и сеяния. 

Можно заниматься пересадкой и обрезкой растений, совершать посадку многолетних цветов, как тюльпаны.

9, 10, 11, 14, 15, 19, 20, 21, 22, 23 июля ― удачные дни для удобрения. В другие даты химическое воздействие на растения будет неблагоприятным.

31 июля ― можно сажать и пересаживать все растения, можно начинать сбор урожая, однако все это действует в условиях солнечной погоды.

Читайте нас также в Viber и Telegram СТБ.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Читайте также
Лунный посевной календарь на июль 2023: когда и что сажать
Телеканал СТБ

Чем полезна стручковая фасоль, рассказала Светлана Фус

 Лунный посевной календарь на июль 2023: когда и что сажать
Телеканал СТБ

Лунный календарь на июль 2023

 Лунный посевной календарь на июль 2023: когда и что сажать
Телеканал СТБ

Лунный календарь стрижек на июль 2023

 как вырастить авокадо в домашних условиях
Телеканал СТБ

Как вырастить авокадо из косточки в домашних условиях

 Лунный посевной календарь на июль 2023: когда и что сажать
Телеканал СТБ

Что такое слаймы и как их сделать? Развлечение для родителей и детей

 Лунный посевной календарь на июль 2023: когда и что сажать
Телеканал СТБ

Чем заменить пластиковый пакет и зачем это делать
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
ПОГОДЖУЮСЬ

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить