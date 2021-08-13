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Лунный календарь на август 2021 года: когда полнолуние

13.08.2021

Луна оказывает серьезное влияние на здоровье человека и на жизнь в целом. Поэтому, зная фазы Луны, можно спланировать важные события, а также избежать проблем с самочувствием. Читайте в нашем материале информацию о том, когда в августе 2021 года новолуние и полнолуние.

лунный календарь

Даты новолуния и полнолуния в августе 2021:

Дата новолуния в августе 2021 — 8 августа в 3:46.

Дата полнолуния в августе 2021 — 22 августа в 20:25.

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Фазы луны по числам в августе 2021:

  • 1‒7 августа — убывающая Луна.
  • 8 августа в 3:46 — новолуние. 
  • 9‒14 августа — растущая Луна.
  • 15 августа — первая четверть. 
  • 22 августа в 20:25 — полнолуние. 
  • 23‒29 августа — убывающая Луна.
  • 30 августа — третья четверть.
  • 31 августа — убывающая Луна.

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