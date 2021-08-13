Лунный календарь на август 2021 года: когда полнолуние
13.08.2021
Луна оказывает серьезное влияние на здоровье человека и на жизнь в целом. Поэтому, зная фазы Луны, можно спланировать важные события, а также избежать проблем с самочувствием. Читайте в нашем материале информацию о том, когда в августе 2021 года новолуние и полнолуние.
Даты новолуния и полнолуния в августе 2021:
Дата новолуния в августе 2021 — 8 августа в 3:46.
Дата полнолуния в августе 2021 — 22 августа в 20:25.
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Фазы луны по числам в августе 2021:
- 1‒7 августа — убывающая Луна.
- 8 августа в 3:46 — новолуние.
- 9‒14 августа — растущая Луна.
- 15 августа — первая четверть.
- 22 августа в 20:25 — полнолуние.
- 23‒29 августа — убывающая Луна.
- 30 августа — третья четверть.
- 31 августа — убывающая Луна.
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