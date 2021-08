Місяць справляє серйозний вплив на здоров’я людини і на життя загалом. Тому, знаючи фази Місяця, можна спланувати важливі події, а також уникнути проблем зі здоров’ям. Читайте в нашому матеріалі інформацію про те, коли в серпні 2021 року молодик і місяць у повні.

Дата молодика в серпні 2021 — 8 серпня о 3:46.

Дата повного місяця в серпні 2021 — 22 серпня о 20:25.

