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Місячний календар на серпень 2021 року: коли повний місяць

13.08.2021

Місяць справляє серйозний вплив на здоров’я людини і на життя загалом. Тому, знаючи фази Місяця, можна спланувати важливі події, а також уникнути проблем зі здоров’ям. Читайте в нашому матеріалі інформацію про те, коли в серпні 2021 року молодик і місяць у повні.

лунный календарь

Дати молодика і повного місяця в серпні 2021:

Дата молодика в серпні 2021 — 8 серпня о 3:46.

Дата повного місяця в серпні 2021 — 22 серпня о 20:25.

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Фази місяця по числах у серпні 2021:

  • 1‒7 серпня — спадний Місяць.
  • 8 серпня о 3:46 — молодик. 
  • 9‒14 серпня — зростаючий Місяць.
  • 15 серпня — перша чверть.
  • 22 серпня о 20:25 — повня. 
  • 23‒29 серпня — спадний Місяць.
  • 30 серпня — третя чверть.
  • 31 серпня — спадний Місяць.

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