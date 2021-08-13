Місячний календар на серпень 2021 року: коли повний місяць
13.08.2021
Місяць справляє серйозний вплив на здоров’я людини і на життя загалом. Тому, знаючи фази Місяця, можна спланувати важливі події, а також уникнути проблем зі здоров’ям. Читайте в нашому матеріалі інформацію про те, коли в серпні 2021 року молодик і місяць у повні.
Дати молодика і повного місяця в серпні 2021:
Дата молодика в серпні 2021 — 8 серпня о 3:46.
Дата повного місяця в серпні 2021 — 22 серпня о 20:25.
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Фази місяця по числах у серпні 2021:
- 1‒7 серпня — спадний Місяць.
- 8 серпня о 3:46 — молодик.
- 9‒14 серпня — зростаючий Місяць.
- 15 серпня — перша чверть.
- 22 серпня о 20:25 — повня.
- 23‒29 серпня — спадний Місяць.
- 30 серпня — третя чверть.
- 31 серпня — спадний Місяць.
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