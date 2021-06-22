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Місячний календар на червень 2021: вдалі дні для будь-яких починань

22.06.2021

Фази Місяця безпосередньо впливають на життя і самопочуття людей. Знаючи, у якій фазі перебуває небесне світило, ви можете самостійно скорегувати свої плани і приділити увагу тим аспектам життя, які особливо цього потребують. Місячний календар вдалих днів для будь-яких починань на червень 2021 року в матеріалі. І нехай кожен день для вас буде найкращим! 

лунный календарь

Вдалі дні в червні 2021 року

Найбільш вдалими днями в червні 2021 року можна назвати такі дати: 2, 4, 5, 7, 8, 11, 21, 22, 25, 26, 27, 28 червня. У цей час можна сміливо планувати важливі зустрічі, ухвалювати доленосні рішення, купувати і продавати нерухомість, а також кардинально змінювати своє життя.

Несприятливі дні в червні 2021 року

А ось 1, 12, 14, 19, 23 30 червня не рекомендується здійснювати будь-які важливі справи, бо вони, найімовірніше, не матимуть особливого успіху, та ще й нашкодити вам можуть. Краще залишитися вдома, зайнятися своїм здоров’ям і гарненько відпочити.

Нейтральні дні в червні 2021 року

3, 6, 9, 10, 13, 15, 16, 17, 18, 20, 24, 29 червня нейтральні дні. Цей час краще присвятити плануванню та медитації.

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