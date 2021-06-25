Місячний календар на червень 2021 підкаже, коли краще почати день з активних дій, а коли — присвятити його відпочинку та релаксу. Головне — дізнатися про сприятливі дні та дотримуватись рекомендацій. Читайте в нашому матеріалі інформацію про фази Місяця в червні 2021 року, і тоді вас повсюдно супроводжуватиме удача.

Більше на тему: Графік магнітних бур на червень 2021: як упоратися з поганим самопочуттям

Дати нового місяця і повні в червні 2021:

Дата нового місяця в червні 2021 — 10 червня о 13:54.

Дата повного місяця в червні 2021 — 24 червня о 21:40

Фази місяця по числах у червні 2021:

1—2 червня — спадний Місяць.

2 червня о 10:26 — остання чверть.

2—10 червня — старий Місяць.

10 червня о 13:54 — новий Місяць.

10—18 червня — молодик.

18 червня о 6:55 — перша чверть.

18—24 червня — зростаючий Місяць.

24 червня о 21:40 — повня.

24—30 червня — спадний Місяць.

Читайте нас також у Viber і Telegram СТБ.